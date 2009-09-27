اولین کتاب ایران در حوزه برند رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب و اثر ماندگار که "راز پرواز نامهای تجاری" نام دارد قرار است در مراسمی با حضور صاحبنظران، مدیران و چهره های ماندگار نام و نشانهای تجاری ایران معرفی و رونمایی شود.

نخستین کتاب حوزه مدیریت برند در کشور به همت "گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر" و توسط "فرشاد به آبادی" تهیه و به نگارش درآمده است.

"فرشاد به آبادی" نویسنده کتاب "راز پرواز نامهای تجاری" معتقد است: توسعه برند سازی در کشور به افزایش تولید ناخالص ملی کمک می کند.

نخستین جشنواره بین المللی برترین نام و نشانهای تجاری ایران به همت گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر دی ماه سال گذشته برپا شد.