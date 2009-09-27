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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۵

اولین کتاب ایران در حوزه برند رونمایی می شود

سوم آبان ماه امسال اولین کتاب در حوزه برند کشور در کتابخانه ملی ایران رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب و اثر ماندگار که "راز پرواز نامهای تجاری" نام دارد قرار است در مراسمی با حضور صاحبنظران، مدیران و چهره های ماندگار نام و نشانهای تجاری ایران معرفی و رونمایی شود.

نخستین کتاب حوزه مدیریت برند در کشور به همت "گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر" و توسط "فرشاد به آبادی" تهیه و به نگارش درآمده است.

"فرشاد به آبادی" نویسنده کتاب "راز پرواز نامهای تجاری" معتقد است: توسعه برند سازی در کشور به افزایش تولید ناخالص ملی کمک می کند.

نخستین جشنواره بین المللی برترین نام و نشانهای تجاری ایران به همت گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر دی ماه سال گذشته برپا شد.

کد مطلب 953781

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