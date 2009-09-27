552 هزار تن متانول پتروشیمی زاگرس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، میزان تولید متانول با درجه خلوص بالا در پتروشیمی زاگرس در نیمه نخست امسال حدود 600 هزار تن بوده که بیش از 552 هزار تن ان به خارج از کشور صادر شده است.

متانول تولیدی پتروشیمی زاگرس در تهیه فرمالین برای تامین مصارف خانگی، تولید انواع رزین ها در صنایع پایین دستی، انواع ظروف و دوربین های عکاسی، کلید پریز، انواع چسب های صنعتی، انواع الیاف و پارچه با کاربردهای خاص، تهیه متیل متاکریلات جهت تولید انواع لامینتها و برای تهیه M.T.B.E برای ارتقا درجه آرام سوزی بنزین و جایگزین کردن سرب در تولید DME (به عنوان سوخت جدید) که جایگزین گازوئیل و گازهای شهری کاربرد دارد.

گفتنی است، مجتمع پتروشیمی زاگرس بزرگترین تولید کننده متانول در جهان است.

