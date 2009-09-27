  1. بین الملل
  2. سایر
۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

سفیر عراق در تهران:

ایران با افزایش آب رودهای ورودی به عراق موافقت کرده است

ایران با افزایش آب رودهای ورودی به عراق موافقت کرده است

سفیر عراق در ایران از موافقت تهران با ورود آب بیشتر به رودخانه های مرزی عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اور عراق، "محمد مجید الشیخ" سفیر عراق در ایران در این باره اظهار داشت: رایزنی های دیپلماتیک با تهران موافقت این کشور با ورود کمیت آبی بیشتر به رودخانه های بخش مرکزی و جنوب عراق را در پی داشت.

وی افزود: بر این اساس از این پس منابع آبی بیشتری در اختیار دو استان واسط و دیاله در مرکز عراق قرار می گیرد. این دیپلمات عراقی در عین حال به نام استان های جنوبی این کشور که ایران با ورود آب بیشتر به آنها موافقت کرده است، اشاره ای نکرد.

سفیر عراق همچنین از تشکیل کمیته مشترک دو کشور در زمینه ترسیم مرزها خبر داد.

کد مطلب 953797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها