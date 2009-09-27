ایران با افزایش آب رودهای ورودی به عراق موافقت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اور عراق، "محمد مجید الشیخ" سفیر عراق در ایران در این باره اظهار داشت: رایزنی های دیپلماتیک با تهران موافقت این کشور با ورود کمیت آبی بیشتر به رودخانه های بخش مرکزی و جنوب عراق را در پی داشت.

وی افزود: بر این اساس از این پس منابع آبی بیشتری در اختیار دو استان واسط و دیاله در مرکز عراق قرار می گیرد. این دیپلمات عراقی در عین حال به نام استان های جنوبی این کشور که ایران با ورود آب بیشتر به آنها موافقت کرده است، اشاره ای نکرد.

سفیر عراق همچنین از تشکیل کمیته مشترک دو کشور در زمینه ترسیم مرزها خبر داد.