به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی اضافه شدن اپیزود چهارم به "خداحافظ رفیق" و تدوین و موسیقی جدید این فیلم به پایگاه خبری حوزه هنری گفت: پیام در این فیلم با قوت منتقل و معنویت در آن خیلی قوی و با زبانی صریح مطرح شده است.

وی درباره ویژگی‌های این اثر سینمایی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود ادامه داد: طرح معنویت و روابط انسان با خدا و همچنین شکل بیانی مانند "خداحافظ رفیق" که شخصیت اصلی با حادثه‌ای که برایش اتفاق افتاده روندی معنوی را طی می‌کند، در فیلم‌های ما کم دیده می‌شود.

خاموشی با اشاره به اقبال بسیار زیاد به این فیلم پس از نمایش تلویزیونی به ویژه از سوی نسل جوان اظهار کرد: به اصرار من کارگردان اثر اپیزود چهارم را هم به آن اضافه کرد و با یک تدوین مجدد، اکنون امکان نمایش عمومی مجدد را دارد که اگر به مناسبت هفته دفاع مقدس سینماها آن را نمایش بدهند، با اقبال قابل توجه همراه خواهد شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره اپیزود جدیدی که به فیلم سینمایی "خداحافظ رفیق" ساخته بهزاد بهزادپور افزوده شده است، گفت: این قسمت فاصله بین نسل‌های دفاع مقدس و زمان فعلی را نمایش می‌دهد و تغییرات و تاثیرات آن می‌خواهد این گذر زمان را به بیننده ارائه کند.

وی در باره تلاش‌هایی که با زبان سینما برای حفظ ارزش های دفاع مقدس شده با تقدیر از اقدام حوزه هنری به خاطرعرضه 12 فیلم سینمایی دفاع مقدس در شبکه نمایش خانگی گفت: این نوع برنامه‌ها نگاهی دوباره به تاریخچه دفاع مقدس است، ولی مسلم است که هنر دفاع مقدس ظرفیت بسیار بالاتری دارد که در حوزه نمایش، ادبیات و فیلم و... باید به آن پرداخته شود.

خاموشی همچنین با تاکید بر اینکه حوزه هنری کارهای بسیار خوبی در زمینه ادبیات انجام داده که از جمله آنها انتشار و تجدید چاپ مستمر کتاب‌های دا، پنهان زیر باران، خاطرات سردار ناصری و نیز انتشار کتاب "بابا نظر" افزود: ظرفیت دفاع مقدس این عرصه را میدانی برای آزمایش‌های طولانی قرار می‌دهد که ارزش‌های فراوان آن برای بیان با زبان هنر باید پردازش شوند.

وی درباره لزوم کاربرد زبان هنر برای بیان مفاهیم مستتر در دفاع مقدس افزود: زبان هنر پویا و مورد نیاز فکری نسل جوان است تا با اتکا به آن چرایی ماندگار شدن این موضوع و نیز نوع برونرفت نسل آن زمان، از آن همه ظلم استکبار را درک کنند و بدانند آن عزیزان چگونه دشمن را که می‌خواست جمهوری اسلامی را از بین ببرد عقب راند.

دکتر خاموشی با اشاره به اینکه رزمندگان دوران دفاع مقدس با اعتقادات، ایمان و باوری عمیق از آب و خاک کشور دفاع کردند، تاکید کرد: این ظرفیت بسیار غنی است و باید برای نسل بعدی تبیین شود تا این نسل با افتخار زندگی کند و نیز چگونگی حرکت و منش بر این مسیر را هم یاد بگیرد تا در آینده اگر اتفاقی بیفتد، دفاع مقدس نسخه‌ای کارآمد برای برونرفت از حوادث آینده باشد.