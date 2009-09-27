به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از مجموعه تولیدات دفاع مقدسی دفتر ادبیات و هنر مقاومت در حال ترجمه به انگلیسی و عربی است.

یاحسینی درباره ترجمه این کتاب گفت: یکماه پیش به طور اتفاقی از طریق سایتهای اینترنتی با خبر شدم که کنگره سرداران شهید استان خوزستان قصد دارد کتاب "پنهان زیر باران" را به انگلیسی و عربی ترجمه کند.

وی افزود: از آنجا که کپی رایت در ایران محلی از اعراب ندارد نویسنده آخرین کسی است که از چنین قضایایی مطلع می‌شود. بنابراین با سردار ناصری صاحب خاطرات تماس گرفتم. ایشان درباره جریان پیش آمده گفتند: دوستان خوزستانی قصد ترجمه کتاب را دارند اما من به آنها یادآور شدم که "پنهان زیر باران" قرار است از سوی نویسنده‌اش تجدید نظر شود و در آینده نزدیک ویراست دومی از این کتاب منتشر خواهد شد.

نویسنده " پنهان زیر باران" گفت: قصد دارم در آینده نزدیک این کتاب را که یکی از مهمترین خاطرات شفاهی جنگ تحمیلی است با مطالب جدیدی که گردآوری کردم مورد تجدید نظر کلی قرار داده و با افزودن حدود صد صفحه برای انتشار مجدد آماده کنم.

این کتاب در 496 صفحه از سال 1385 تا کنون در 10 نوبت از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.





