اعتبار طرحهای توسعه منابع آب کشور دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا پرستار ظهر یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبارات تخصیصی در سال جاری برای اجرای طرحهای توسعه منابع آب شامل سدهای خاکی کوتاه، بند انحرافی، ایستگاه های پمپاژ، احیا و مرمت قنوات، توسعه و بهسازی آب بندها می باشد که برای انجام این اقدامات در سال جاری 500 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اقدامات این دفتر در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری افزود: فعال کردن کارگروه های استانی و ملی، ایجاد ساختار مناسب بهره برداری و نگهداری از سازه های آبیاری از جمله برنامه های اجرایی در سال جاری است.

این مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته در راستای سفر استانی هیئت دولت به استان یزد، دولتمردان ردیف اعتباری خاصی برای بهینه سازی آب کشاورزی اختصاص دادند که جز مصوبات اجرا شد.

به روزرسانی سند الگوی مصرف آب در کشور

پرستار بیان داشت: بهینه سازی مصرف آب به محوریت استان یزد و شهرهای حاشیه کویر از جمله کرمان، خراسان رضوی و جنوبی، سمنان، مرکزی و قم بر اساس مصوبه هیئت وزیران در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بهره وری آب کشاورزی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دیگر اقدامات این معاونت عنوان کرد: برای 620 دشت در استانهای مختلف کشور سند الگوی مصرف آب تدوین شده که این سند باید به روز و اجرایی شود که در راستای به روزرسانی این سند دو دشت قزوین و فومنات گیلان در نظر گرفته شدند و اقدامات لازم در این زمینه در دست انجام است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح در دو دشت مذکور، طی مدت تعیین شده در کل دشتهای کشور این طرح اجرا خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: در این راستا در خراسان شمالی 300 میلیون تومان اعتبار تصویب شده است که طی چند ماه آینده آغاز می شود.

28 میلیون مترمکعب آب در کشور صرفه جویی می شود

پرستار گفت: در سال گذشته طرح "ارتقا بهره وری آب از طریق مدیریت تقاضا و بهبود عملیات" که کار مشترکی میان معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب و موسسه ITC هلند است، در دو دشت خوزستان و قزوین به صورت پایلوت اجرا شد.

وی اعلام کرد: با اجرای این دو طرح به صورت پایلوت با برآورد اعتباری 750 میلیون یورو، در مجموع 28 میلیون مترمکعب صرفه جویی آب صورت می گیرد.

معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در محمد شهر کرج، جاده ماهدشت مستقر است.