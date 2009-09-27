به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس این فیلم ساخته بهزاد بهزادپور با چهار اپیزود و نیز خوانندگی چاووشی در شبکه نمایش خانگی عرضه شده و به زودی در سینما آزادی اکران عمومی می‌شود.

رضا سعیدی‌پور مدیر سینما آزادی درباره نمایش "خداحافظ رفیق" گفت: این فیلم از آثار بسیار قابل توجه با موضوع حفظ و پاسداشت ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس و نیز سندی بسیار مهم برای ارائه جانفشانی‌های رزمندگان به نسل جوان و همچنین نسل‌های آینده است.

وی افزود: با این نگرش درصددیم با برنامه‌ریزی دقیق و هر چه شایسته‌تر، شرایط را برای نمایش عمومی آن در سینما آزادی فراهم کنیم. نمایش این فیلم برای دانش‌آموزان و دانشجویان به صورت ویژه با تسهیلات از دیگر برنامه‌های ما برای نمایش عمومی این اثر ارزشمند است.

"خداحافظ رفیق" محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری به نویسندگی و کارگردانی بهزاد بهزادپور روایتگر داستان رزمنده‌ای است که در شهری شلوغ زخمی بر جگر دارد و غمی در دل و انتظاری تلخ در چشم.