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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۴

"خداحافظ رفیق" جدید با صدای چاووشی عرضه می‌شود

فیلم سینمایی "خداحافظ رفیق" محصول حوزه هنری با افزوده شدن یک قسمت و تدوین جدید و صدای محسن چاووشی به همت موسسه هنرهای تصویری سوره در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس این فیلم ساخته بهزاد بهزادپور با چهار اپیزود و نیز خوانندگی چاووشی در شبکه نمایش خانگی عرضه شده و به زودی در سینما آزادی اکران عمومی می‌شود.

رضا سعیدی‌پور مدیر سینما آزادی درباره نمایش "خداحافظ رفیق" گفت: این فیلم از آثار بسیار قابل توجه با موضوع حفظ و پاسداشت ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس و نیز سندی بسیار مهم برای ارائه جانفشانی‌های رزمندگان به نسل جوان و همچنین نسل‌های آینده است.

وی افزود: با این نگرش درصددیم با برنامه‌ریزی دقیق و هر چه شایسته‌تر، شرایط را برای نمایش عمومی آن در سینما آزادی فراهم کنیم. نمایش این فیلم برای دانش‌آموزان و دانشجویان به صورت ویژه با تسهیلات از دیگر برنامه‌های ما برای نمایش عمومی این اثر ارزشمند است.

"خداحافظ رفیق" محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری به نویسندگی و کارگردانی بهزاد بهزادپور روایتگر داستان رزمنده‌ای است که در شهری شلوغ زخمی بر جگر دارد و غمی در دل و انتظاری تلخ در چشم.

کد مطلب 953822

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