هفت معدن کائولن با 20 میلیون تن ذخیره در گناباد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمدرضا رادفر ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر کائولن معادن گناباد به‌ صورت خام به خارج از کشور صادر و یا برای برطرف سازی نیاز صنایع مورد نیاز کشور بارگیری می‌شود.



رئیس اداره صنایع و معادن گناباد از آغاز عملیات اجرایی ساخت یک کارخانه کائولن‌شویی با ظرفیت 10 هزار تن و از طرح‌های آمایش صنعتی شهرستان خبر داد و گفت: فاز نخست این کارخانه که 10 هزار تن ظرفیت در سال دارد در 18 ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی این واحد بیش از 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات بخش خصوصی و تسهیلات ارزی- ریالی در مورد طرح‌های ایجادی آمایش صنعتی و معدنی تامین می‌شود.

رادفر در ادامه گفت: با راه‌اندازی این واحد در مرحله نخست 50 نفر به ‌صورت مستقیم مشغول به کار می‌شوند.

رئیس اداره صنایع و معادن گناباد تصریح کرد: این کارخانه در زمینی به مساحت 25 هزار مترمربع و زیربنای اولیه 5 هزار مترمربع در شهرک صنعتی گناباداحداث می‌شود.

