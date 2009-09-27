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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

هفت معدن کائولن با 20 میلیون تن ذخیره در گناباد وجود دارد

هفت معدن کائولن با 20 میلیون تن ذخیره در گناباد وجود دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنایع و معادن گناباد گفت: در حال حاضر در این شهرستان، هفت معدن کائولن با 20 میلیون تن ذخیره وجود دارد که سالانه 87 هزار تن مواد از آنها استخراج می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمدرضا رادفر ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر کائولن معادن گناباد به‌ صورت خام به خارج از کشور صادر و یا برای برطرف سازی نیاز صنایع مورد نیاز کشور بارگیری می‌شود.
 
رئیس اداره صنایع و معادن گناباد از آغاز عملیات اجرایی ساخت یک کارخانه کائولن‌شویی با ظرفیت 10 هزار تن و از طرح‌های آمایش صنعتی شهرستان خبر داد و گفت: فاز نخست این کارخانه که 10 هزار تن ظرفیت در سال دارد در 18 ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی این واحد بیش از 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات بخش خصوصی و تسهیلات ارزی- ریالی در مورد طرح‌های ایجادی آمایش صنعتی و معدنی تامین می‌شود.

رادفر در ادامه گفت: با راه‌اندازی این واحد در مرحله نخست 50 نفر به ‌صورت مستقیم مشغول به کار می‌شوند.

رئیس اداره صنایع و معادن گناباد تصریح کرد: این کارخانه در زمینی به مساحت 25 هزار مترمربع و زیربنای اولیه 5 هزار مترمربع در شهرک صنعتی گناباداحداث می‌شود.

کد مطلب 953829

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