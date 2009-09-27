ابومسلم برای ماندن درلیگ برتر بسته نشده است/ آینده خوبی در انتظار تیم نیست

رحمان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: مشکل تیم ابومسلم فنی نیست اما نوع یارگیری آن برای ماندن تیم در لیگ برتر نبوده است. بعضی از تیم‌ها با از دست دادن بازیکنان کلیدی خود دچار افت می شوند ولی با بازگشت این نفرات به حالت عادی باز می گردند اما ابومسلم نفراتی ندارد که در روزهای سخت بتوانند به آن کمک کنند.

وی ادامه داد: نگرانی ما این است که تیم امسال از تیم سال گذشته ضعیف‌تر است. پارسال تیم به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پیام به دسته اول سقوط نکرد و قطعا خوردن 5 گل در یک دیدار، در روزهای پایانی لیگ بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس سابق هیئت فوتبال استان مشهد با بیان اینکه اگر سرمان درد گرفت به دکتر قلب مراجعه نمی کنیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه مدیران باشگاه نمی دانند مشکل تیم کجاست؛ ضمن اینکه مدیران و بازیکنان تیم یکپارچه نیستند و حاشیه‌های تیم هم روز به روز بیشتر می شود.

نادری با بیان اینکه برای همه موفقیت ابومسلم مهم است نه حضور یک فرد در باشگاه، اظهار داشت: در شرایطی که در این مدت 150 درصد سهام باشگاه فروخته شده، بهتر است بنی اسد که تنها 27 درصد سهام را در اختیار دارد، سهامش را بفروشد و برود زیرا در این صورت مسئولان استان و تربیت بدنی برای نجات تیم وارد عمل شده و اقدامات لازم را برای موفقیت این تیم انجام می دهند.

وی با بیان اینکه این حجم بدهی برای تیم ابومسلم قابل قبول نیست، تاکید کرد: همه تیم‌ها دوست دارند ابومسلم در لیگ بماند تا حداقل برای برگزاری یک دیدار، سالی یکبار به زیارت امام رضا(ع) بیایند اما با این شرایط نمی توان آینده خوبی را نمی توان برای ابومسلم پیش بینی کرد.

رئیس سابق هیئت فوتبال مشهد در پایان گفت: سال گذشته هم در زمان کوتاهی مدیریت این باشگاه را برعهده گرفتم و در6 هفته تیم 14 امتیاز گرفت و در نهایت همان امتیازها تیم را در لیگ حفظ کرد اما خیلی‌ها این موضوع را فراموش کرده اند.