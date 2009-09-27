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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۳

شش نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند

شش نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امروز شنبه اعلام کرد که شش نظامی این سازمان طی 24 ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرد که سه نفر از نظامیان ایساف در درگیریها با شورشیان در جنوب افغانستان و سه نفر دیگر در شرق این کشور جنگ زده کشته شدند.

ناتو تاکنون هیچ گزارشی را در مورد علت مرگ نظامیان و جزییات این رویداد منتشر نکرده است.

این درحالیست که "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه خبر مرگ سه نفر از نظامیان این کشور را طی عملیات شنبه شب در شمال افغانستان تایید کرده است.

بر اساس این گزارش طی سال جاری و در جریان درگیریها و خشونت ها در افغانستان 370 نظامی بین المللی کشته شدند.

همچنین سال 2009 به عنوان مرگبارترین سال برای نظامیان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی معرفی شده است.

کد مطلب 953837

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