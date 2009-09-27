آثار نقاش ایرانی مقیم کانادا در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار احمدیان که آثارش چند سالی است در حراجی‌ها و نگارخانه‌های دنیا با اقبال جهانی مواجه شده و شماری از آنها در گنجینه‌های موزه‌های شاخص دنیا نظیر شیکاگو، سیدنی و مونترال نگهداری می‌شود از روز جمعه دهم مهرماه تابلوهای نقاشی خود را در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران عرضه می‌کند.

احمدیان متولد دزفول و 40 سال است نقاشی و مجسمه می‌آفریند. او به خاطر نوآوری در ترکیب‌بندی، استفاده از رنگ‌های درخشان و خیال‌انگیز بودن موضوع‌هایش به سبکی منحصربفرد دست یافته که میان مجموعه‌داران و هنرشناسان خواستاران فراوان دارد. روزنامه معتبر گلوب اند میل کانادا احمدیان را نقاشی صاحب‌سبک و هنرمندی فوق‌العاده توصیف کرده است.

احمدیان با خود 42 نقاشی از کارهای چهار پنج سال اخیرش را به تهران و فرهنگسرای نیاوران می‌آورد. این نقاش ایرانی مقیم کانادا تا به حال بیش از یکصد نمایشگاه در شهرهای پاریس، سیدنی، پکن، آمستردام، شیکاگو، سانفرانسیسکو، ملبورن، تورنتو، مونترال، کلن، واشنگتن، ژنو، ونکوور، لندن، فرانکفورت، سن دیگو، هوستن، دالاس و مادرید داشته است.

نمایشگاه نقاشی‌های سالار احمدیان تا 27 مهرماه در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 10 تا 19 و روزهای تعطیل 14 تا 19 از این آثار دیدن کنند.