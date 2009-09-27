دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه 600 میلیون ریال وام می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بیژن خزایی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگارزان اظهار داشت: نحوه اعطای این تسهیلات به این گونه است که در ابتدا دانشگاه جامع علمی کاربردی طرح های ارائه شده فارغ التحصلان را بررسی و پس از تایید به صندوق مهر امام رضا (ع) ارسال خواهد کرد.

وی ادامه داد: حداکثر پرداخت تسهیلات با توجه به ارزیابی طرح 300 میلیون ریال خواهد بود و در صورت ارزیابی و تصویب طرح و اشتغال پنج نفر فارغ التحصیل در یک فعالیت، پرداخت تسهیلات حداکثر تا مبلغ 600 میلیون ریال قابل افزایش است.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: متقاضیان می توانند برای اطلاعات بیشتر به ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی - کاربردی کرمانشاه واقع در چهار راه بسیج روبروی پایانه اتوبوسرانی مراجعه کنند و یا به پرتال دانشگاه به آدرس الکترونیکی :http://km.uast.ac.ir قسمت وام های خود اشتغالی مراجعه نمایند.