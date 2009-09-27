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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه 600 میلیون ریال وام می گیرند

دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه 600 میلیون ریال وام می گیرند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کرمانشاه، گفت: تفاهم نامه ای با صندوق مهر امام رضا (ع) منعقد شده که طی آن به دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی تا سقف ششصد میلیون ریال وام خود اشتغالی پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بیژن خزایی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگارزان اظهار داشت: نحوه اعطای این تسهیلات به این گونه است که در ابتدا دانشگاه جامع علمی کاربردی طرح های ارائه شده فارغ التحصلان را بررسی و پس از تایید به صندوق مهر امام رضا (ع) ارسال خواهد کرد.

 

وی ادامه داد: حداکثر پرداخت تسهیلات با توجه به ارزیابی طرح 300 میلیون ریال خواهد بود و در صورت ارزیابی و تصویب طرح و اشتغال پنج نفر فارغ التحصیل در یک فعالیت، پرداخت تسهیلات حداکثر تا مبلغ 600 میلیون ریال قابل افزایش است.

 

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: متقاضیان می توانند برای اطلاعات بیشتر به ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی - کاربردی کرمانشاه واقع در چهار راه بسیج روبروی پایانه اتوبوسرانی مراجعه کنند و یا به پرتال دانشگاه به آدرس الکترونیکی :http://km.uast.ac.ir قسمت وام های خود اشتغالی مراجعه نمایند.

کد مطلب 953843

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