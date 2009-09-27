محمد جمشیدی عضو هیئت مدیره باشگاه پیکان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم نجم‌الدین برای محمد جمشیدی آمده است: " با توجه به دانش، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی بدین وسیله به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت مدیره (غیرموظف) موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو منصوب می‌شوید.

امیداست با اتکال به خداوند متعال ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اختیارات حاصل از اساسنامه و قانون تجارت همراه با سایر اعضای هیات مدیره در انجام امور محوله در نیل به چشم انداز و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید."

محمد جمشیدی رئیس مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما و نایب رئیس فدراسیون تنیس و رئیس هیئت تنیس استان تهران است. جمشیدی عضویت در هیئت رییسه‌ فدراسیون‌های کاراته، هاکی و اسکواش و همچنین مدیرکل مجموعه ورزشی انقلاب تهران و مدیرسوارکاری کل کشور را در کارنامه دارد.

کامران صاحب پناه مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین و "ادهمی" و "پرورش" دیگر اعضای هیئت مدیره‌ پیکان هستند و آخرین عضو این هیئت نیز بزودی مشخص خواهد شد.