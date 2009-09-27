عملیات اجرایی بیمارستان 100 تختخوابی نکاء آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در این مراسم گفت: سرمایه گذاری در استان سرسبز مازندران از جمله راه های ارتقاء وضعیت اقتصادی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد و از همه سرمایه گذارانی که برای عمران و آبادانی تلاش نمایند به گرمی استقبال می کنیم..

وی با بیان اینکه مازندران در جذب توریست دارای مقام اول و دوم کشور را داراست اظهار داشت: با راه اندازی این بیمارستان نه تنها شهرستان نکا و استان مازندران بلکه کشور و مردم و توریست های کشور از آن بهره مند و متنبع خواهند شد.

فرماندار نکا نیز در سخنانی اظهار داشت: معتقدیم که سرمایه گذاران در حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی باید حمایت شوند و در این راستا نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

رضا آزادی کناری با اشاره به اینکه با شروع عملیات ساخت این بیمارستان مقدار زیادی سزمایه و اشتغال وارد شهرستان می شود که جای بسی خوشحالی است، اظهار داشت: با افتتاح این بیمارستان بخش خصوصی فضای رقابتی مناسبی برای بیمارستان های شهرستان ایجاد خواهد شد و خواه نا خواه خدمات شتیسته ای نیز به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: کنترل سلامت و بهداشت از ضروریات جامعه است که با احداث این بیمارستان و بهره برداری از بیمارستان دولتی در 22 بهمن ماه سال جاری و همچنین بیمارستان فعلی بوعلی نکا، خدامت شایسته تری به مردم ارائه شود.

منوچهر قلی نژاد، مدیر گروه پزشکی پارس سینا نکا نیز در سخنانی گفت: نکا به دلیل قرار گرفتن در جاده ترانزیت و وجود کارخانجات متعدد همواره در مسیر بلایا قرار دارد و وجود مراکز درمانی مجهز لازمه این شهرستان است.

وی ادامه داد: این بیمارستان در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع و با همین زیر بنا در چهار طبقه تاسیس خواهد شد که به بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت و تجهیز نیازمند است.

قلی نژاد با بیان اینکه در صورت همکاری و مساعدت مسئولین این بیمارستان تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید خاطر نشان کرد: این بیمارستان دارای بخش های مختلف اطفال، زنان و زایمان، داخلی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، چشم پزشکی، پاراکلینینک، آندوسکوپی، فیزیوتراپی بوده با افتتاح خود می تواند خدمات شایسته ای را به مردم ارائه نماید.