  1. استانها
  2. مازندران
۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

عملیات اجرایی بیمارستان 100 تختخوابی نکاء آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی بیمارستان 100 تختخوابی پارس سینا نکا بعد از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان شهرستان نکاء آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در این مراسم گفت: سرمایه گذاری در استان سرسبز مازندران از جمله راه های ارتقاء وضعیت اقتصادی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد و از همه سرمایه گذارانی که برای عمران و آبادانی تلاش نمایند به گرمی استقبال می کنیم..

وی با بیان اینکه مازندران در جذب توریست دارای مقام اول و دوم کشور را داراست اظهار داشت: با راه اندازی این بیمارستان نه تنها شهرستان نکا و استان مازندران بلکه کشور و مردم و توریست های کشور از آن بهره مند و متنبع خواهند شد.

فرماندار نکا نیز در سخنانی اظهار داشت: معتقدیم که سرمایه گذاران در حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی باید حمایت شوند و در این راستا نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

رضا آزادی کناری با اشاره به اینکه با شروع عملیات ساخت این بیمارستان مقدار زیادی سزمایه و اشتغال وارد شهرستان می شود که جای بسی خوشحالی است، اظهار داشت: با افتتاح این بیمارستان بخش خصوصی فضای رقابتی مناسبی برای بیمارستان های شهرستان ایجاد خواهد شد و خواه نا  خواه خدمات شتیسته ای نیز به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: کنترل سلامت و بهداشت از ضروریات جامعه است که با احداث این بیمارستان و بهره برداری از بیمارستان دولتی در 22 بهمن ماه سال جاری و همچنین بیمارستان فعلی بوعلی نکا، خدامت شایسته تری به مردم ارائه شود.

منوچهر قلی نژاد، مدیر گروه پزشکی پارس سینا نکا نیز در سخنانی گفت: نکا به دلیل قرار گرفتن در جاده ترانزیت و وجود کارخانجات متعدد همواره در مسیر بلایا قرار دارد و وجود مراکز درمانی مجهز لازمه این شهرستان است.

وی ادامه داد: این بیمارستان در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع و با همین زیر بنا در چهار طبقه تاسیس خواهد شد که به بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت و تجهیز نیازمند است.

قلی نژاد با بیان اینکه در صورت همکاری و مساعدت مسئولین این بیمارستان تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید خاطر نشان کرد: این بیمارستان دارای بخش های مختلف اطفال، زنان و زایمان، داخلی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، چشم پزشکی، پاراکلینینک، آندوسکوپی، فیزیوتراپی بوده با افتتاح خود می تواند خدمات شایسته ای را به مردم ارائه نماید.

کد مطلب 953853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها