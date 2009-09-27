اصحاب رسانه و دانشگاهیان به رصد و معرفی واقعیات دفاع مقدس بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، سرهنگ پاسدار داریوش برهانی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان کاشمر به مناسب هفته دفاع مقدس افزود: امروزه هجمه های فکری و فرهنگی زیادی وجود دارد که می خواهند رشادت های رزمندگان اسلام را نوعی خشونت طلبی و جنگ طلبی جلوه بدهند بنابراین همه باید دست به دست هم بدهیم و با استفاده از مستندات موجود تحقیقات مربوط به دوران جنگ تحمیلی را ساماندهی کنیم.

وی افزود:‌ در این راستا به خصوص باید از کسانی که در دفاع مقدس حضور داشته اند استفاده کرد و برای معرفی فرهنگ دفاع مقدس نباید فقط به چند فیلم سینمایی که گاه آن گونه که باید و شاید فرهنگ جبهه را منتقل نمی کنند اکتفا کرد.

برهانی خطاب به محققان و دانشگاهیان تأکید کرد: ما نیز این آمادگی را داریم که تمام امکانات ، مستندات و مدارکی که در اختیار داریم و به ویژه آنچه در قالب کنگره شهدا در اختیارمان هست را در اختیار محققان و پژوهشگران قرار بدهیم.

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر با بیان برخی ویژگیهای جنگ تحمیلی همچون جهاد در راه خدا ، دفاعی بودن، معنویت جبهه ها و شجاعت فرماندهان و رزمندگان تصریح کرد:‌ ما موظفیم دستاوردهای دفاع مقدس و شهدا را به ثبت برسانیم که آیندگان از ما گله نکنند که شما که حضور داشتید چرا آثار و فرهنگ دفاع مقدس را حفظ نکردید.

