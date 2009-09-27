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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۴

از سوی استانداری تهران /

نشست عوامل اجرایی شهرآورد تهران به فردا موکول شد

نشست عوامل اجرایی شهرآورد تهران به فردا موکول شد

نشست هماهنگی عوامل اجرایی شهرآورد شصت و هفتم که قرار بود صبح روز سه شنبه برگزار شود ، به بعد از ظهر دوشنبه تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام استانداری تهران بدلیل برخورداری عوامل اجرایی شهرآورد تهران از فرصت و زمان کافی برای برگزاری هرچه بهتر دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس نشست هماهنگی این دیدار به بعد از ظهر  روز دوشنبه موکول شد .

در این نشست که به ریاست برات لو معاون سیاسی - اجتماعی استانداری تهران و با حضورمهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ، عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ و نمایندگان راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، آتش نشانی، اتوبوسرانی، اورژانس ، ورزشگاه آزادی و ... برگزار خواهد شد، هماهنگی های لازم جهت دیدارتیم های استقلال و پرسپولیس که روز جمعه 10 مهرماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود ، انجام خواهد شد. 

در این جلسه بطور ویژه در خصوص نحوه بلیط فروشی، زمان ورود بازگشایی درهای ورزشگاه آزادی، جابجایی و ورود و خروج تماشاگران به ورزشگاه آزادی تصمیم گیری و هماهنگی های مورد نیاز بین عوامل اجرایی این مسابقه صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 953858

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