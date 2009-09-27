انجام تغییرات در فولاد قطعی است/ حضور جلالی در اهواز جای تعجب ندارد

مسعود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: این تغییرات به زمان و چگونگی تغییرات بستگی دارد زیرا در این تغییر باید حق و حقوق همه را در نظر گرفت، مراقب زیر سوال رفتن شخصیت دیگران بود و همچنین انصاف و عدل را هم فراموش نکرد.

وی ادامه داد: به نظر من تیم فولاد یا به یک تغییر بزرگ روحی - روانی نیاز دارد و یا یک تغییر فیزیکی که مربوط به کادر فنی و مربیان خواهد شد. البته یکی از این تغییرات صورت خواهد گرفت اما سرعت شکل‌گیری این تغییرات به اتفاقات بستگی دارد.

معاونت ورزشی باشگاه فولاد خوزستان اضافه کرد: البته هر تغییری در تیم بستگی به نظر اعضای هیئت مدیره دارد زیرا ایجاد تغییر و تحول در تیم یک تصمیم ریسکی است که هیچ کس به تنهایی حاضر به اتخاذ آن نمی شود.

وی در مورد حضور جلالی در تیم فولاد خاطرنشان کرد: اگرچه بحث کنار گذاشتن بوناچیچ و انتصاب جلالی به جای آن هنوز قطعی نیست اما درصورتی که تیم نیاز به تغییرات داشته باشد، حضور مجدد جلالی در اهواز جای تعجب نخواهد داشت. قطعا اگر کس دیگری به جای جلالی جانشین بوناچیچ شود، یک سورپرایز برای ما و هواداران خواهد بود.

مدیرعامل پیشین باشگاه فولاد که ماه‌های گذشته در معاونت اقتصادی این باشگاه به فعالیت می پرداخت، در مورد دلیل بازگشت مجددش به مباحث ورزشی باشگاه تصریح کرد: چون بیش از همه به بازیکنان تیم نزدیک هستم و پیش از این هم تجربه چنین شرایطی را داشتم، برای بازگرداندن اعتماد به نفس و خودباوری به بازیکنان، قبول کردم در فعالیت‌های ورزشی باشگاه نقشی داشته باشم.

وی در مورد اینکه می توانم به تیم فولاد امیدوار بود، تاکید کرد: اگر اعتقاد نداشتم فولاد تیم خوبی است، آبرویم را از سر راه نیاورده ام که دوباره به این تیم بازگردم. مطمئنم این تیم توانایی‌هایی بالایی دارد، البته با توجه به زخم‌های اخیر و نیاز به زمان برای مداوای آنها، کسب قهرمانی و سهمیه آسیا دور از دسترس است اما قطعا رتبه فولاد در پایان فصل یک رقمی خواهد بود.

"بوناچیچ در مصاحبه ای گفته است: فرهنگ فوتبال اهواز بیمار است." رضائیان در مورد این اظهار نظر افزود: اعتقادم دارم کل فوتبال ما بیمار است اما چون بوناچیچ در اهواز زندگی می کند، تنها در مورد وضعیت فوتبال در این شهر صحبت کرده است.

وی در این خصوص اضافه کرد: وقتی تیم‌های مطرح انگلیسی در خانه هم می بازند، تماشاگران آنها به خوبی از تیم خود حمایت می کنند اما در اینجا ما تنها بلد هستیم در پیروزی‌ها شریک باشیم ولی در شکست‌ها که تیم نیاز به حمایت دارد، به جای حمایت با تخریب‌های خود بیشتر به سقوط تیم کمک می کنیم. متاسفانه ما ادعای حرفه ای شدن داریم اما در اجرا کاملا آماتور هستیم.

معاونت ورزشی باشگاه فولاد خوزستان در پایان در مورد درگیری بوناچیچ با هواداران این تیم در فرودگاه اهواز گفت: پس از شکست در تبریز که اصلا مستحق آن نبودیم و طی یک مسافت بسیار طولانی، تیم با خستگی و ناراحتی وارد اهواز شد اما ناگهان مورد هجوم تماشاگران قرار گرفت که در این شرایط چنین واکنشی هم صورت می گیرد. قطعا مربی تمام تلاش خود را انجام داده است اما این نوع برخوردها اصلا صحیح نیست.