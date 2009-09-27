سه شهرستان در استان گردشگرپذیر مازندران اداره گردشگری ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد ظهر یکشنبه در آئین افتتاح دفتر نمایندگی سازمان میراث فرهنگی شهرستان نکا افزود: باایجاد مجوز دفتر نمایندگی در سال 87 در حال حاضر با پیگیری های لازم جز در سه شهرستان، بقیه شهرستانهای مازندران دفتر نمایندگی فعال است.

وی افزود: تاسیس اداره جهانگردی و میراث فرهنگی ضرورتی است که احساس می شود و سازمان به دنبال آن بوده که در برخی شهرستانهای استان این اداره را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه به لحاظ کمی و کیفی شهرستان نکا دارای تمدن بسیار بالایی در صنایع دستی، جهانگردی و میراث فرهنگی است، اظهار داشت: به طور میانگین سالانه در نکا 300 نفر آموزش صنایع دستی در رشته های سوزن دوزی، گلیم و چوب می بینند.

عباس نژاد ادامه داد: سوزن دوزی خاص بهشهر و نکا و گلوگاه است و از سنت های ویژه منطقه ای است که جای تولید فراوان دارد.

رئیس سازمان گردشگری مازندران خاطرنشان کرد: این شهرستان ادامه دشت بهشهر و گرگان بوده که دارای اهمیت بالایی برای سازمان است که به دلیل باستان شناسی حائز اهمیت است.

عباس نژاد گفت: دشت نکا در ارتفاعات دارای غارهای فراوانی است که استقرار 12 هزار ساله انسان را به نمایش می گذارد که با انجام حفاری ها و کاوش های انجام شده در غارها قدمت هرکدام مشخص شده است.

وی گفت: با استفاده از کاوشهای انجام شده در حال حاضر بیش از 12 هزار داده از نوع زندگی و فرهنگ جوامع بشری از طریق سفال، سنگ و گل به دست آمده که به تشریح مسائل فرهنگی می پردازد.

وی همچنین یادآور شد: دشت نکا از نظر دارا بودن تپه های باستانی نظیر تپه عباسی در روستای خانسر دارای اهمیت فراوان است که با کاوشهای انجام شده در این راستا این تپه با لایه های گوهرتپه بهشهر قدمت یکسانی داشته و از نظر باستان شناسی این منطقه غنی شده است.

وی وجود دفاتر خدماتی فعال را از جمله ضروریات شهرستان دانست و اظهار داشت: شهرستان نکا دارای 3 آژانس خدماتی و دفاتر مسافرتی است که آژانس بهشت گستر آن کار سازماندهی مراکز اقامتی استیجاری خصوصی را به عهده دارد و از پتانسیل بالایی برخوردار است.

عباس نژاد همچنین افزود: شهرستان نکا از جمله شهرهای مستعدی است که اهداف خود را در هر سه حوزه جهانگردی، صنایع دستی و میراث فرهنگی به خوبی پیگیری می کند و در جهت ارتقاء خود در زمینه های فوق گامهای موثری را برداشته است.

در پایان مراسم، علی طهماسبی، به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی جهانگردی و میراث فرهنگی نکا معرفی و از خدمات شایسته ابراهیم طاهری سرپرست نمایندگی بهشهر و نکا قدردانی شد.