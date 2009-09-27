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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

میلی باند:

گزینه نظامی در قبال ایران جواب نمی دهد/ راه حل دیپلماتیک در اولویت است

گزینه نظامی در قبال ایران جواب نمی دهد/ راه حل دیپلماتیک در اولویت است

وزیر خارجه انگلیس با رد گزینه نظامی در قبال تهران اظهار داشت: برای حل موضوع هسته ای ایران باید راه حل دیپلماتیک در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر "دیوید میلی باند" وزیر خارجه انگلیس در گفتگو با بی بی سی، اظهار داشت: امکان ندارد هیچ عقل سالمی در جهان به فکر رویارویی نظامی با ایران بیافتد، اما نگرانی شدیدی را حس نکند.

وی افزود: بر همین اساس است که ماه همواره تاکید می کنیم که صد در صد به راه حل دیپلماتیک پایبند هستیم.

میلی باند در ادامه با اشاره غیر مستقیم به سیاست شکست خورده چماق و هویج در قبال ایران اظهار داشت: ما معتقدیم واشنگتن باید با گام بر داشتن در مسیر دیپلماتیک این روش را امتحان کرده و از سوی دیگر به فشار علیه تهران ادامه دهد.

کد مطلب 953866

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