5100 دانشجوی دانشگاه آزاد خرم آباد وام دانشجویی دریافت کردند

محمد نیک اندیش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: به این منظور 18 میلیون و 522 هزار ریال وام بلند مدت به این دانشجویان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: این وام در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به یک هزار و 994 نفر به مبلغ چهار میلیون و 974 ریال، در مقطع کارشناسی به دو هزار و 560 نفر به مبلغ ده میلیارد و414میلیون ریال و در مقطع کارشناسی ارشد به 346 نفر، مبلغ دو میلیارد و 134 میلیون ریال وام پرداخت شده است.

مدیر صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با اشاره به تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی، خاطر نشان کرد: این صندوق به چهار صورت وام و تسهیلات به دانشجویان ارائه می کند.

نیک اندیش ادامه داد: وام کوتاه مدت که از منابع صندوق رفاه واحد تامین می شود و دراول هر ترم تحصیلی به دانشجویان متقاضی پرداخت می شود، وام قرض الحسنه ازدواج دانشجویی به مبلغ ده میلیون ریال به دانشجویانی پرداخت می شود که ضمن تحصیل ازدواج کرده اند، وام اجاره مسکن مخصوص دانشجویان غیر بومی و وام بلند مدت وزارت علوم از منابع صندوق رفاه وزارت علوم با بازپرداخت بعد از فارغ التحصیلی می باشد از جمله تسهیلات این صندوق است.