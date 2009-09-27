78 هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شد

علی پیرحیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین از ابتدای امسال تاکنون 40 هزار تن جو در سطح استان لرستان از کشاورزان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: علیرغم بارندگیهای مناسبی که در فصل بهار و فصل نیاز آبی بخش کشاورزی وجود داشت متاسفانه در مناطق جنوبی استان از جمله بخش های وسیعی از شهرستانهای کوهدشت و پلدختر در آنها بارندگی موثری وجود نداشت.

عمده کشت غلات کوهدشت و پلدختر به محصول دهی نرسید

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: با توجه به کمبود بارندگیهای برای دو سال پی در پی عمده کشت دیم غلات این مناطق به محصول دهی نرسیده است.

پیرحیاتی با اشاره به سطح زیر کشت گندم در این استان، خاطر نشان کرد: در سال جاری 210 هکتار گندم دیم و130هزارهکتار جو دیم در لرستان کشت شده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش 28 درصدی بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته، بیان داشت: با وجود این افزایش بارندگی ولی حدود 32 درصد نسبت به میانگین دراز مدت کاهش بارندگی در استان وجود داشته است.

تولید محصول در مناطق ییلاقی رضایتبخش بود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: با توجه به بارندگیهای مناسب تولید محصول غلات در مناطق ییلاقی استان لرستان در سالجاری رضایت بخش بوده است.

پیرحیاتی یادآور شد: با شروع فصل برداشت تعداد 26 کمیسیون خرید جو در مراکز بخش ها و شهرستانهای استان مستقرشده است که تا کنون 78 هزار تن گندم و40 هزار تن جو مازاد بصورت تضمینی خریداری کرده اند.