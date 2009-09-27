کتابخانه تخصصی مفاهیم قرآن در لرستان راه اندازی شد

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌‌اندازی کتابخانه تخصصی بانوان در کانون فرهنگی و مذهبی بانوان لرستان خبر داد و تصریح کرد: در این کتابخانه کتب مربوط به بانوان جمع آوری شده است

لیلا بیگدلو یادآور شد: در حال حاضر این کتابخانه قرآنی در محل مؤسسه فرهنگی و مذهبی بانوان لرستان فعال است و با پایان یافتن کار ساختمان مؤسسه قرآنی قرآن‌یاوران، این کتابخانه به این مکان منتقل می‌شود.

مسئول کانون فرهنگی، مذهبی بانوان لرستان همچنین با اشاره به برگزاری طرح گوهر نجابت در صدف عفاف و حجاب در لرستان افزود: این طرح یک برنامه چند مرحله‌ای است که از دو ماه قبل در استان آغاز شده است.

بیگدلو با اشاره به اینکه مرحله سوم این طرح در شهرستان‌های استان در حال اجرا است، تصریح کرد: تاکنون این طرح در شهرستان‌های بروجرد، الشتر، نورآباد، پل‌دختر و خرم‌آباد به اجرا درآمده است.

وی برگزاری نمایشگاه‌های زن، حجاب و ایران را از دیگر برنامه‌های کانون فرهنگی، مذهبی بانوان عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه‌ها با همکاری کانون فرهنگی، مذهبی بانوان و مؤسسه رهپویان فرهنگ و هنر لرستان در کلیه شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.