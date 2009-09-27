انضباط بازار کالا تنها با استفاده از ایران کد میسر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیستم ایران کد نقش محوری را در بازار کالا ایفاد می کند افزود: ثبت مشخصه و شناسنامه دار کردن کالا حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مهمترین راه جهت مبارزه با ورود کالای قاچاق و تقلبی به داخل کشور است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر کالاهای وارداتی خاص از جمله مواد غذایی، خودرو، لوازم خانگی و آهن آلات جهت ورود به بازار داخل ملزم به ثبت ایران کد هستند.

وی فرهنگ سازی مناسب در جهت استفاده از کلیه کالاها ی داخلی از ایران کد را مثمرثمر دانست وگفت :طرحهای پژوهشی مختلفی در خصوص ایران کد در واحد پژوهش سازمان انجام شده است.

همچنین معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خراسان رضوی از کشف 62 میلیون تومان کالای قاچاق طی شهریور ماه سال جاری خبر داد.

علی غفوری مقدم گفت: از ابتدای شهریور ماه سال جاری 184 مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان بازرگانی در مشهد مقدس صورت گرفته که از این تعداد 162 مورد آن بازرسی از انبارها ، باربری ها و 22 مورد از مراکز عمده فروشی بوده است.

وی پوشاک، مواد غذایی، کفش، فیلتر هوای خودرو، کپسول 11 کیلویی گاز مایع، چای خارجی و سیگار را از مهمترین کالاهای کشف شده در مدت مذکور دانست و افزود: 13 مورد پرونده تخلف به ارزش 62 میلیون تومان تنظیم شده است که جهت رسیدگی به مراکز ذیصلاح ارجاع گردیده است.

غفوری مقدم طرح جمع آوری چمدان، کیف و کوله پشتی قاچاق، اسباب بازی مستعمل ولوازم آرایشی بدون لیبل را از دیگر اقدامات انجام شده توسط بازرسان سازمان در یک ماه گذشته ذکر کرد.