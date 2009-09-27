1.5 میلیون تن کالا وارد گمرکات مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کارگری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری گمرکات مازندران در نوشهر افزود: این کالاها عمدتا شامل آهن، فرآورده های نفتی، تخته، کاغذ، گندم و جو به ارزش 741 میلیون و 757 هزار دلار از کشورهای مختلف روسیه، چین، پاکستان وارد گمرکات مازندران شده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان واردات به گمرکات استان شش ماهه نخست امسال از لحاظ وزنی رشد چهار درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

مدیر کل گمرکات مازندران با اشاره به اینکه در شش ماهه امسال انواع کالا نظیر سیمان، مواد غذایی، گل و گیاه و مواد معدنی به ارزش 46 میلیون و 845 هزار دلار از گمرکات مازندران به مقصد کشورهای روسیه، عراق، افغانستان، فرانسه، اتریش و کشورهای آسیای میانه صادر شده است تصریح کرد: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 127 و از لحاظ ارزشی 32 درصد رشد داشته است.

کارگری بیان داشت: در این مدت نیز 58 هزار تن انواع کالا شامل تخته، گازوئیل، ضایعات سرب، ریل آهن و آهن آلات مستعمل به ارزش 38 میلیون دلار به مقصد افغانستان، عراق و پاکستان ترانزیت خارجی شده است.

به گفته وی، مازندرانی ها در شش ماهه نخست امسال پذیرای حدود 59 هزار نفر زوار(مسافر) از عتبات عالیات سوریه و حج عمره بودند و در حدود 49 هزار و 220 نفر مسافر را بدرقه کردند که در مقایسه با مدت مشابه در سال 87 به ترتیب از رشد 113 و 74 درصدی برخوردار است.

مدیر کل گمرکات مازندران با اعلام اینکه 9 تن هدیه و سوغات به ارزش 887 میلیون ریال وارد و در حدود سه تن هدیه و سوغات به ارزش 130 میلیون و 178 هزار ریال خارج شده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه به ترتیب از لحاظ وزنی از رشد 12 و 21 درصدی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه درآمد گمرکات مازندران در شش ماهه امسال از مرز 438 میلیارد و 961 میلیون ریال فراتر رفته است، اظهار داشت: 68 هزار دستگاه کامیون در این مدت از گمرکات مازندران بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه رشد 12 درصدی را نشان می دهد و همچنین 959 فروند کشتی در این مدت در بنادر مازندران تردد داشتند که نسبت به مدت مشابه 22 درصد رشد داشته است.

اداره کل گمرکات مازندران در نوشهر مستقر است.