هواداران مراقب رفتارهای احساسی خود باشند / اجتناب از تخریب اموال عمومی

کلام الله خلخالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه بلیت فروشی دربی تبعات و مشکلات بیشتری دارد از همین رو بلیت شهرآورد شصت و هفتم تیم های استقلال و پرسپولیس صبح روز مسابقه در محل ورزشگاه آزادی صورت خواهد گرفت و قصد داریم برای رفاه حال هرچه بیشتر تماشاگران تعداد باجه های فروش بلیت را افزایش دهیم.

وی خطاب به تماشاگرانی که از شهرستان برای تماشای این دیدار به تهران می آیند تصریح کرد: امیدوارم تماشاگران شهرستانی از شب قبل از مسابقه پشت در ورزشگاه آزادی ازدحام نکنند چرا که ازنخستین ساعت های صبح روزجمعه بلیت فروشی انجام و درهای ورزشگاه به روی تماشاگران باز خواهد بود و تماشاگران شهرستانی می توانند به گونه ای برنامه ریزی کنند که صبح زود با تهیه بلیت وارد ورزشگاه شوند.

مدیرکل امنیتی - انتظامی استانداری تهران با بیان اینکه عوامل اجرایی برای برگزاری دربی از آمادگی نسبی برخوردارند، تصریح کرد: در نشست روز دوشنبه که با حضورمسئولان فدراسیون و عوامل اجرایی مرتبط با دربی انجام خواهد شد، هماهنگی های لازم بین کلیه عوامل اجرایی درگیر با این مسابقه انجام خواهد شد و امیدواریم بتوانیم بهترین شرایط رفاهی و خدماتی را برای حضور تماشاگران در این مسابقه فراهم کنیم .

خلخالی با بیان اینکه از تماشاگران انتظار داریم تا نظم و اخلاق را از هر نظر در این مسابقه رعایت کنند، یادآور شد: خواسته ما از جوانان پرشور و علاقمندی که برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه آزادی می آیند این است که بدور از هرگونه احساسات تنها به تشویق تیم های مورد علاقه خود بپردازند و در پایان در صورت کسب هر نتیجه ای از تخریب اموال عمومی و وارد آوردن خسارت به بیت المال اجتناب کنند چرا که این قبیل رفتارهای احساساتی جز ایجاد مشکل برای سازمانها و دستگاههای خدماتی نتیجه دیگری به همراه ندارد.

شصت و هفتمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ساعت 14:30 دقیقه روز جمعه 10 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.