اعمال قیمت تمام شده آب پرمصرفها از ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطارزاده امروز در یک نشست خبری با اشاره به اجرای آئین نامه اعمال قیمت تمام شده آب برای مشترکان پرمصرف از ماه آینده گفت: این تصمیم کارگروه اصلاح الگوی مصرف دولت بوده است.



معاون وزیر نیرو افزود: در این آئین‌نامه تعرفه آب و الگوی مصرف آب که به تناسب شهرها نیز متفاوت است تغییر نکرده، این درحالی است که الگوی مصرف آب تهران که قرار بود تغییراتی برای آن صورت گیرد در همان حد 18 متر مکعب در ماه باقی مانده است.



وی تصریح کرد: وزارت نیرو در سالجاری 550 میلیارد تومان اوراق مشارکت را برای طرحهای آبی به فروش خواهد رساند، این درحالی است که 300 میلیارد تومان از این رقم مربوط به طرحهای برق آبی است.



به گفته عطارزاده، البته وزارت نیرو خواستار فروش 1200 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرحهای نیمه تمام است که به طور قطع با استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی مواجه خواهد شد.



وی افزود: البته هم اکنون سرمایه گذاری خارجی در طرحهای آبی صفر است ولی به نظر می رسد با انجام طرح هدفمند کردن یارانه ها بتوان امیدوار به سرمایه گذاریهای خارجی شد.



عطارزاده خاطرنشان کرد: قرار بود که 17 سد در سالجاری افتتاح و آبگیری شود اما به دلیل انتخابات ریاست جمهوری و معطل شدن وزارت نیرو برای اعلام وزیر جدید، افتتاح آنها به تعویق افتاده است.



وی اظهار داشت: در حال حاضر 412 طرح نیمه تمام طرحهای آبی در کشور وجود دارد که 100 طرح مربوط به سد است که باید تکمیل شود. البته براساس برآوردهای صورت گرفته 412 طرح نیمه تمام نیازمند 56 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

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