مازندران رتبه نخست تعداد گلزارهای شهدای کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، سیدعیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح گلزار شهدای روستای محروم پیمبور کلاردشت افزود: مساحت گلزارهای شهدای استان 128 هزار متر مربع برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی گلزارهای شهدای مازندران با سه میلیارد تومان انجام خواهد شد.

رئیس ستاد ساماندهی گلزارهای شهدای مازندران اظهار داشت: علاوه بر ساماندهی از سوی بنیاد شهید، کار ساماندهی 32 گلزار شهدای استان توسط سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، ادارات گاز و راه و ترابری مازندران انجام می شود.

هاشمی افزود: 205 گلزار شهدا از سوی بنیاد شهید و 175 گلزار شهدای استان از سوی اداره کل روستایی استانداری مازندران ساماندهی می شود.

حمیدعلی صمیمی، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه در حال حاضر از 30 هزار و 600 جانباز استان 26 هزار و 600 نفر دارای پرونده هستند از بهره برداری مجتمع توانبخشی و سالنهای فرهنگی ورزشی با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال در شهرهای تنکابن، ساری، آمل و بهشهر در آینده ای نزدیک خبر داد.

در راستای ساماندهی گلزارهای شهدای استان مازندران مقبره تازه ساخت 9 شهید روستای محروم پیمبور کلاردشت با زیربنای 56 متر مربع و 95 میلیون تومان اعتبار به مرحله بهره برداری رسیده است.