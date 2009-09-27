وضعیت معماری شهرها باید سامان یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، افزود: مهندسان از پیشتازان عرصه ساخت و ساز و سازندگی جامعه هستند و انتظار از جامعه مهندسی متفاوت است و امروزه طراحی و برنامه ریزی برای آینده بسیار تعیین کننده است.
وی عنوان کرد: جامعه مهندسی جامعه ای مترقی و پیشرفته است زیرا کسانی که با ریاضی و محاسبات از فکر خود استفاده می کنند، می توانند بهترین و هوشمندانه ترین کار را که مفید برای همه مردم و جامعه شود را ابداع کنند و بسازند.
قهرمانی ادامه داد: وضعیت ساخت و سازها گرچه با وجود مهندسان، مشاوران، ناظران و پیمانکاران فنی بهتر شده ولی مطلوب نبوده و تغییرات بوجود آمده نتوانسته چهره زیبایی به شهرها بدهد.
رئیس سازمان مسکن شهرسازی استان گیلان در این مراسم نیزگفت: نظام مهندسی برای بهبود و پیشرفت صحیح امور ساختمانی تلاش می کنند و برای آینده برنامه های مدون و منطقی را در بخشهای زیباسازی، صرفه جویی انرژی، استحکام ساختمان، نظارت بر رعایت اصول فنی و ساخت و ساز، انجام امور ساختمانی به نحو مطلوب و شایسته و موارد مرتبط با آن ارائه می دهند.
کرامت نرگس نژاد افزود: تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی، ارتقای دانش فنی، وضع مقررات ملی ساختمان از جمله اهداف و خط مشی نظام مهندسی ساختمان است.
وی عنوان کرد: نظام مهندسی ساختمان استان گیلان هفت هزار نفر عضو دارد که چهار هزار نفر دارای پروانه مهندسی و 200 نفر در حال دریافت صدور پروانه مهندسی هستند.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گیلان گفت: در مرداد ماه سال جاری دو هزار و 650 نفر در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان شرکت کردند که 11 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید و شش نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب شده اند.
پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان همزمان با سراسر کشور در مرداد ماه سال جاری برگزار شد.
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