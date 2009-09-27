فدراسیون فوتبال دنبال تساوی شهرآورد نیست/ احتمال بازار سیاه صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج روز یکشنبه با بیان این مطلب در مورد شهرآورد شصت و هفتم پایتخت گفت: همه ارکان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و کمیته داوران و مسئولین ستادی فدراسیون فوتبال تلاش دارند تا داربی بدون دغدغه و مشکلی انجام شود.

تاج ادامه داد: با توجه به اینکه بلیت فروشی از صبح بازی انجام می شود و تدابیر امنیتی خاصی برای این بازی درنظر گرفته شده امکان بوجود آمدن بازار سیاه به صفر می رسد.

تاج در ادامه با تشکر از نهادهای مختلف اعم از راهنمایی رانندگی ، نیروی انتظامی ، اتوبوسرانی و واحدهای اورژانس تهران گفت: با اینکه شهرآورد بیشتر از سه امتیاز ندارد اما همیشه حساسیت های خاص خودش را داراست و در کشور رویداد مهمی محسوب می شود.

تاج در پایان درباره شایعاتی همیشه مطرح می شود و در آن گمانه زنی می شود که فدراسیون به دنیال تساوی است گفت: فدراسیون فوتبال در هیچ دوره ای و مدیران دو باشگاه درهیچ زمانی به دنبال مساوی نبوده اند و دلیل اینکه این بازی حساس است و دو تیم بیشتر تمایل به نباختن دارند بازی مساوی تمام می شود. البته از بار فنی برابر این دو تیم هم نباید گذشت.