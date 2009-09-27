شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص سهام شناور آزاد با 1/38 واحد کاهش به 14 هزار و 248 واحد رسید. شاخص بازار اول رسیدن به عدد 9 هزار و 602 واحد، 2/20 واحد کاهش را در پرونده خود ثبت کند.

همچنین شاخص بازار دوم با 9/93 واحد کاهش به عدد 16 هزار و هشت واحد رسید. شاخص صنعت هم با 7/49 واحد کاهش عدد 9 هزار و 188 واحد را تجربه کرد.

شاخص بازار دوم با 9/93 واحد کاهش حق تقدم سرمایه‌گذاری‌البرز،‌ تهران شیمی،‌ کیمیدارو،‌ تولیدمحورخودرو، بانک‌ کارآفرین،‌ ایتالران‌، سرمایه‌ گذاری‌ البرز،‌ روغن‌ نباتی‌ ناب، سیمان‌ کارون و داده‌پردازی ایران بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است که حق تقدم تولی پرس،‌ حق تقدم تکنوتار،‌ حق‌تقدم کارخانه‌فارسیت‌درود،‌ کالسیمین،‌ حفاری شمال،‌ فیبر ایران،‌ نورد آلومینیوم، توسعه معادن روی ایران،‌ سیمان فارس و خوزستان و آبگینه بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

امروز ارزش تقاضاهای خرید برای بلوک عمده مخابرات در قیمت سه هزار و 406 ریال به سه هزار و 190 میلیارد و 835 میلیون ریال رسید.

ارزش صفهای خرید برای بانک پارسیان 19 میلیارد و 826 میلیون ریال بود. همچنین ارزش صف­های خرید داروسازی جابرابن حیان 13 میلیارد و 724 میلیون ریال، قند لرستان در قیمت چهار هزار و 398 ریال، هشت میلیارد و 796 میلیون ریال و در قیمت چهار هزار و 397 ریال، هشت میلیارد و 794 میلیون ریال، داروسازی اسوه چهار میلیارد و 941 میلیون ریال، باما چهار میلیارد و 912 میلیون ریال، سرمایه‌گذاری البرز چهار میلیارد و 277 میلیون ریال، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی سه میلیارد و 531 میلیون ریال و بانک اقتصاد نوین سه میلیارد و 181 میلیون ریال بود.

ارزش سهام شرکت مخابرات ایران در قیمت یک هزار و 828 ریال، که برای فروش به کارگزاری‌ها سفارش شده بود، به بیش از 29 میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش صف حفاری شمال به 26 میلیارد و 670 میلیون ریال، فولاد مبارکه اصفهان چهار میلیارد و 708 میلیون ریال،‌ صنعتی دریایی ایران به سه میلیارد و 404 میلیون ریال، توسعه معادن روی ایران به سه میلیارد و 258 میلیون ریال، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سه میلیارد و 60 میلیون ریال، سیمان فارس و خوزستان به دو میلیارد و 886 میلیون ریال، سرمایه‌گذاری غدیر به دو میلیارد و 112 میلیون ریال، ماشین‌سازی اراک به دو میلیارد و 63 میلیون ریال و فرآوری مواد معدنی ایران به یک میلیارد و 758 میلیون ریال رسید.