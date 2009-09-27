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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

جشنواره سراسری عکس سلامت به زمانی دیگر موکول شد

جشنواره سراسری عکس سلامت به زمانی دیگر موکول شد

دبیرخانه دومین جشنواره سراسری عکس سلامت از لغو این جشنواره به دلیل نامناسب بودن محل برگزاری آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه این دبیرخانه آمده است: با کمال تاسف به اطلاع کلیه هنرمندان محترم شرکت کننده در این جشنواره می‌رساند در شرایطی که تمام تلاش تیم اجرایی معطوف به برگزاری شایسته و در خور شأن عزیزان عکاس بود و فراخوان و دعوت عمومی نمایشگاه و افتتاحیه آن نیز در رسانه‌ها منتشر شده بود به دلیل مناسب نبودن محل برگزاری جشنواره برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.

در ادامه این بیانیه آمده است لذا مراتب عدم برگزاری در روز اعلام شده (هفتم مهر) به اطلاع شرکت کنندگان محترم می‌رسد و نیز بر خود وظیفه  می‌دانیم به محض تعیین محل برگزاری، زمان و مکان برپایی جشنواره را اعلام کنیم.

کد مطلب 953926

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