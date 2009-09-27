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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

نمایشگاه "جنگی - عملیاتی" هفته دفاع مقدس در رشت گشایش یافت

نمایشگاه "جنگی - عملیاتی" هفته دفاع مقدس در رشت گشایش یافت

رشت - خبر گزاری مهر: نمایشگاه جنگی - عملیاتی هفته دفاع مقدس عصر امروز با حضور استاندار گیلان در رشت برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان در آئین بازگشایی این نمایشگاه ضمن تبریک ایام هفته دفاع مقدس به کلیه نیروهای مسلح، گفت: با توجه به سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران، دنیا از روز اول پیروزی انقلاب فهمید که این نظام اسلامی دست رد به سینه آمریکا و دیگر مستکبران جهانی می زند از اینرو درصدد ساقط کردن این نظام الهی بر آمدند.

روح الله قهرمانی افزود: پس از حمله همه جانبه دشمن بعثی در 31 شهریور سال 59 که با مقاومت ملت بزرگ ایران و مجاهدت دلیرمردان نیروهای مسلح که به سلاح معنوی و مادی آراسته بودند زمینگیر و پس از عقب نشینی با خفت در لاک دفاعی فرو رفتند.

وی اظهارداشت: ایران در جنگ دفاعی خود همه چیز خود را به میدان آورد و به بهترین افتخارات و زیباترین مراتب معنوی و میهنی دست یافت و این همه در سایه جهاد و شهادت نیروهای مسلح کشور میسر شد.

استاندار گیلان برپایی چنین نمایشگاههایی را در هفته دفاع مقدس فرصتی برای آشنایی نسل جدید و جوانان با دوران ممتاز دفاع مقدس دانست و خواستار ترویج فرهنگ شهادت در جامعه شد.

در ادامه این مراسم استاندار گیلان ضمن افتتاح نمایشگاه جنگی و عملیاتی هفته دفاع مقدس از غرفه پدافند هوایی و ادوات ضد زره، غرفه اقلام تخصصی گردانهای رزمی، غرفه توپخانه صحرایی، غرفه آموزش غواصی و تخصصهای دریایی، غرفه پدافند و عملیات ویژه، غرفه ستاد کنگره سرداران و هشت هزار شهید استان گیلان، غرفه سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری و غرفه محصولات فرهنگی این نمایشگاه دیدن کرد.

نمایشگاه دفاع مقدس از امروز به مدت یک هفته صبحها ساعت 9 تا 12 و عصرها 15 تا 20 در مکان خیابان رسالت، جنب صدا و سیما، کانون بسیج جوانان سپاه ناحیه رشت آماده پذیرای عموم مردم  سراسر استان گیلان است.

کد مطلب 953928

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