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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

رهاسازی انواع بچه ماهیان در دریای خزر 4.5 برابر رشد یافت

رهاسازی انواع بچه ماهیان در دریای خزر 4.5 برابر رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان گفت: میزان رهاسازی انواع بچه ماهی در دریای خزر در محدوده این استان در سال جاری نسبت به سال قبل 4.5 برابر رشد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر یکشنبه در بازدید از مراکز بازسازی ذخایر آبزیان استان افزود: در سال جاری 130 میلیون قطعه انواع بچه ماهی در دریای خزر رهاسازی شده است که نسبت به 28.5 میلیون قطعه بچه ماهی رهاسازی شده سال قبل رشد داشته است.

وی اظهار داشت: کارشناسان استان با بهره گیری از ظرفیتهای مراکز بازسازی ذخایر استان توانستند میزان بازسازی ذخایر آبزی در استان را افزایش دهند.

به گفته پاسند، رهاسازی آبزیان در بازسازی و حفظ ذخایر ارزشمند دریای خزر که روبه انقراض است، نقش ارزنده ای دارد.

مدیرکل شیلات گلستان با اشاره به سرانه مصرف آبزی در استان افزود: میزان سرانه مصرف ماهی در استان کمتر از میانگین کشوری است و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.

وی یادآور شد: برگزاری جشنواره های طبخ آبزیان و ارائه آموزشهای لازم می تواند به افزایش میزان سرانه آبزیان در استان کمک کند.

کد مطلب 953932

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