15 میلیارد ریال تسهیلات بانکی کم بهره به دامداران املش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در املش، فرامرز هادی زاده عصر یکشنبه در جمع مدیران این شهرستان، افزود: این تسهیلات برای خرید دامهای شیری به دامداران این شهرستان پرداخت می شود.

وی با اعلام اینکه تاکنون 98 دامدار املشی سه میلیارد و 730 میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده اند، پیش بینی کرد: با پرداخت این میزان تسهیلات کم بهره به دامداران املشی تولید روزانه شیر از 15 تن به 23 تن افزایش یابد.

مدیرجهاد کشاورزی املش همچنین با اعلام اینکه املش مستعد توسعه دامپروری است، اظهار داشت: دراین شهرستان دو هزار دامدار در امر پرواربندی دام فعالیت داشته و بیش از یکصد هزار راس دام سبک و سنگین در این منطقه وجود دارد.

وی افزود: دامداری و دامپروری در توسعه اقتصاد کشور به ویژه استان و منطقه نقش بسزایی دارد که این مهم یک عزم همه جانبه را در شهرستان می طلبد.

هادی زاده خاطرنشان کرد: پتانسیل بالقوه شهرستان املش برای تولید شیر و فرآوردههای لبنی در افق آینده نیازمند ایجاد مجتمع بزرگ گاو شیری و صنایع جانبی است.

وی تصریح کرد: یکی از روشهای بالا بردن راندمان تولیدات محصولات دامی و همچنین حفظ مراتع و پوشش گیاهی منطقه، توسعه دامپروری و ایجاد دامداری به صورت صنعتی است.

مدیر جهاد کشاورزی املش ادامه داد: توسعه صنایع لبنی و افزایش بهره وری محصولات دامی به کمک کشاورزان و دامداران منطقه نیاز دارد.