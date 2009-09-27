شهرک بزرگ گردشگری در محور قزوین کرج احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین مهدی رضاپور عصر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین اظهار داشت: با توجه به قابلیتهای گردشگری وجاذبه های طبیعی استان زمینه و بسترسرمایه گذاری بخش خصوصی در استان فراهم شده است و سازمان میراث فرهنگی از حضور سرمایه گذاران بخش تاسیسات و خدمات گردشگری در استان استقبال و حمایت می کند.

وی افزود: درزمینه آثار تاریخی و میراث فرهنگی در رده 10 کشور جهان و جاذبه های طبیعی در زمره پنج کشور جهان هستیم و با کسب رده اول و دوم در صنایع دستی در صورت داشتن عزم جدی می توانیم ازقابلیتهای گردشگری کشور بیشترین بهره برداری اقتصادی را انجام دهیم.

رضاپور جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای زیبای استان قزوین و تنوع آثار تاریخی و باستانی را از ویژگیهای استان برشمرد و اظهار داشت: امسال 150 میلیارد تومان در حوزه گردشگری استان سرمایه گذاری خواهد شد که با ساخت کمپینگ گردشگری در منطقه باراجین با سه هکتار وسعت با 25 سوئیت اقامتی مجهز، ساخت کمپینگ و تامین امکانات رفاهی و خدماتی در جوار دریاچه اوان با 8 میلیارد تومان سرمایه گذاری، شهرک گردشگری با 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری در محور قزوین کرج، چهار مجتمع اقامتی و خدمات رفاهی بین راهی، پنج هتل مجلل در مناطق مختلف استان، خدمات مناسبی به گردشگران و جهان گردان ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین از ایجاد 35 فرصت سرمایه گذاری دربخش گردشگری استان خبرداد و اضافه کرد: تاکنون 35 موافقت اصولی برای تاسیسات گردشگری در استان صادر شده ودر حال حاضر12 طرح گردشگری در حال اجراست که در ماههای آینده فاز اول اردوگاه گردشگری در بوستان باراجین و دو نقطه دیگر در تاکستان و بوئین زهرا افتتاح می شود، دو منطقه گردشگری دراوان و آبگرم خرقان در حال واگذاری قطعی است، مقدمات کارهای اجرای منطقه گردشگری کامان زرشک نهایی شده و یک پایگاه پژوهشی جدید هم در منطقه سمیران در منطقه طارم احداث خواهد شد.

رضاپور با اشاره به کارهای مهم در حال انجام در استان هم گفت: طرح بزرگ مسجد جامع با رفع موانع فنی و مالی با بازسازی گنبد خانه و ساخت سروسهای بهداشتی برای قدمی ترین مسجد شهر در حال اجراست و طرح دولتخانه صفوی وارد مرحله طراحی می شود که تاکنون تملک و بازگشایی میر شرقی غربی اجرا شده و مطالعه مسیر بعدی به سمت سرای سعدالسلطنه برای نفوذ پذیری به بازار در حال اجراست، تملک طرح 6 هزار متری ضلع غربی مدرسه دهخدا در حال تملک است و برای تملک ادارات پست و مخابرات مسیر هم اقدام لازم انجام خواهد شد.

وی از افتتاح عکس خانه قزوین در دهه فجر امسال هم خبر داد و اظهار داشت: بازسازی و احیا مسجد صالحیه قزوین، مرکز پژوهش مدرسه امید، موزه آب در بنای تاریخی آب انبارسردار، موزه زنده سفال در خانه قدیمی آرازی همزمان با دهه مبارک فجر در قزوین افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان قزوین با اشاره به برنامه های هفته جهانگردی هم گفت: عصر امروز با نواخته شدن زنگ گردشگری در مدارس استان هفته جهانگری را آغاز کردیم که در روزهای آینده هم همایش یک روزه مدیران تاسیسات گردشگری، تور رایگان اهل مطبوعات، تور یک روزه رایگان قزوین گردی برای عموم مردم، مسابقه نقاشی دانش آموزان ابتدایی و انشا نویسی با موضوع جهان گردی و گردشگری وحضور کارشناسان در مدارس برای تشریح وضعیت میراث فرهنگی استان از جمله برنامه های تدارک دیده شده در هفته جهانگردی است.

در حال حاضر دو هزارو 12 اثر تاریخی در استان قزوین در فهرست آثار ملی ثبت ده و پرونده 850 اثر نیز آماده ثبت در زمره آثار ملی قرار دارد.