تعهدات خیرین مدرسه ساز هزار و 90 میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدرضا جعفری بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از پروژه های مدرسه سازی خیرین افزود: سال گذشته تعهدات خیرین شش هزار و 130 میلیارد ریال بود که در سال جاری با 19 درصد افزایش به هفت هزار و 220 میلیارد ریال رسیده است.

وی تعداد خیرین مدرسه ساز در کشور را 18 هزار نفر عنوان کرد و برگزاری همایش تکریم خیرین مدرسه ساز، همایش هم اندیشی خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور و جشنواره خیرین مدرسه ساز را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش و گسترش فرهنگ مشارکت در امر مدرسه سازی دانست.

مدیر مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس همچنین از مشارکت خیرین مدرسه ساز در اداره مدرسه های احداثی خود خبر داد و افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص هیئت امنایی شدن مدارس خاص، از این پس خیرین مدرسه ساز که در ساخت مدارس مشارکت داشته اند می توانند به صورت هیئت امنایی در اداره مدرسه مربوط مشارکت کنند.

جعفری بیان داشت: آذربایجان غربی در بخش جذب مشارکتهای مردمی یکی از موفقترین استانهای کشور است که در این راستا اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در جهت بهبود فضاهای آموزشی برداشته است.

وی خاطر نشان کرد: ترویج فرهنگ مدرسه سازی در جامعه تنها با مشارکت مردم تحقق می یابد و خیرین با عمل نیک خود در ایجاد فضاهای آموزشی مورد نیاز یک جهاد عظیم و ضروری در کشور و استان انجام می دهند.