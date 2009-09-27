  1. استانها
  2. گلستان
۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

سالانه ازدواج 10 هزار جوان گلستانی به تاخیر می افتد

سالانه ازدواج 10 هزار جوان گلستانی به تاخیر می افتد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: سالانه ازدواج بیش از 10 هزار جوان در استان با تاخیر مواجه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده عصر یکشبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: سالانه 60 هزار جوان در آستانه ازدواج در استان وجود دارد که 45 هزار نفر آنها ازدواج می کنند.

وی اظهار داشت: این درحالیست که هر سال بیش از 10 هزار جوانی که در آستانه سن ازدواج هستند بنا به دلایلی ازدواج آنها به تاخیر می افتد.

وی خاطرنشان کرد: بحث آموزشهای پیش و از ازدواح امری مهم بوده و باید دستگاههای مربوط از جمله بهزیستی در این زمینه اقدام کنند.

به گفته محمودزاده، سازمان بهزیستی، کمیته امداد بخاطر زیرپوشش داشتن شماری از جوانان و مددجویان باید برای ازدواج این افراد برنامه ریزی کنند.

استاندار گلستان از تدوین سند ازدواج استان خبر داد و بیان داشت: در این سند، فرصتها، تهدیدهای فراروی ازدواج جوانان در استان بررسی و شناسایی شده است.

وی عنوان کرد: دستگاههای مربوط باید موانع فراروی ازدواج جوانان را شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی کنند.

کد مطلب 953939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها