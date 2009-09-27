سالانه ازدواج 10 هزار جوان گلستانی به تاخیر می افتد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده عصر یکشبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: سالانه 60 هزار جوان در آستانه ازدواج در استان وجود دارد که 45 هزار نفر آنها ازدواج می کنند.

وی اظهار داشت: این درحالیست که هر سال بیش از 10 هزار جوانی که در آستانه سن ازدواج هستند بنا به دلایلی ازدواج آنها به تاخیر می افتد.

وی خاطرنشان کرد: بحث آموزشهای پیش و از ازدواح امری مهم بوده و باید دستگاههای مربوط از جمله بهزیستی در این زمینه اقدام کنند.

به گفته محمودزاده، سازمان بهزیستی، کمیته امداد بخاطر زیرپوشش داشتن شماری از جوانان و مددجویان باید برای ازدواج این افراد برنامه ریزی کنند.

استاندار گلستان از تدوین سند ازدواج استان خبر داد و بیان داشت: در این سند، فرصتها، تهدیدهای فراروی ازدواج جوانان در استان بررسی و شناسایی شده است.

وی عنوان کرد: دستگاههای مربوط باید موانع فراروی ازدواج جوانان را شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی کنند.