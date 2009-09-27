جشنواره تئاتر خیابانی مقاومت در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نکا عصر یکشنبه در حاشیه این جشنواره در سخنانی هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی نسل جوان با مقاومت و گذشت رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس و لمس وقایع آن دوران عنوان کرد و گفت: این جشنواره به مدت دو روز برگزار می‌شود.

عین‌الله فلاح افزود: هنر عرصه مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و به ‌کار گرفتن جلوه‌های متعدد ایثار و شهادت را در آثار هنرمندان این کشور، نمونه‌هایی زنده از تداوم این حرکت الهی است.

وی ادامه داد: رزمندگان در طول هشت سال دفاع جانانه نشان دادند که این فرهنگ ناب همواره حامی و حافظ این مرز و بوم بوده و خواهد بود و بر ما لازم است تا امروز از این فداکاری‌ها تجلیل کنیم.

فلاح تصریح کرد: ما با اجرای این جشنواره در نظر داریم با دعوت از هنرمندان عزیز در عرصه نمایشنامه‌نویسی با موضوعات اشاعه فرهنگ دفاع مقدس، یادآوری دلاورمردی‌های رزمندگان دفاع مقدس، معرفی و شناساندن سرداران و شهیدان گمنام و همچنین شناخت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، این مقوله را پررنگتر از گذشته دنبال کنیم.

وی یادآور شد: این جشنواره با بهره‌گیری از موضوعات اشاعه فرهنگ دفاع مقدس، یادآوری دلاورمردی‌های رزمندگان دفاع مقدس، معرفی و شناساندن سرداران و شهیدان گمنام و شناخت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

در پایان این جشنواره، بخش آموزشی جشنواره به بیان اهمیت تئاتر خیابانی و ضرورت فراگیری و آموزش گروه‌های تئاتر برای معرفی و آشنایی با شاخصها و ویژگی‌های این نوع تئاتر و سبک و شیوه‌های اجرایی آن پرداخت و کارگاه آموزشی با حضور استادان مجرب برای گروه‌های پذیرفته شده و هنرمندان برگزار شد.