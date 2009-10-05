رشد 13 برابری اعضای تعاونیها در سه دهه انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت عملکرد و آمار تعاونی های تشکیل شده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشان می دهد مردم آن دوره تعاون را بیشتر به صورت مشارکت در کارها انجام می دادند و اگر نیاز به ساختن راه، ایجاد کاروانسرا، پل، مساجد، آب انبارها و ابنیه بوده است، همکاری به صورت تعاونی را در دستور کار خود قرار می دادند.

تعاونی های بنه، حراثه، واره

بر این اساس نمونه بارز همکاری را می توان از دوران ایران باستان تاکنون در بین کشاورزان روستایی و نحوه همکاری آنها در جمع آوری محصولات کشاورزی(زراعت جمعی) دید. تعاونی های بنه، حراثه و واره از انواع اولیه و گذشته تعاونی ها در کشور محسوب می شوند.

سال تولد تعاون در ایران: 1314 شمسی

با توجه به اینکه تعاون و همکاری بین مردم ایران از دیرباز مرسوم بوده است ولی نوع جدید آن در قالب شرکتهای تعاونی از چند دهه فراتر نمی رود. قانون تجارت سال 1303 شمسی به بحثهایی در مورد تعاونی های مصرف و تولید پرداخته است. به صورت رسمی سال 1314 را می توان آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست.

دولت در سال 1314 اقدام به تشکیل اولین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داودآباد گرمسار کرد. ولی به صورت کلی تا سال 1320 فقط 3 تعاونی در کشور شکل گرفت که تعداد اعضای آن نیز هزار و 50 نفر بوده است که آن هم مرهون سفر عده ای از افراد به ممالک غربی آن زمان و آشنایی با سازمانهای اقتصادی و اجتماعی آنها بوده است.

در سالهای دهه 1320 اقدامات تعاونی ها از سپردن توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی به شرکتهای تعاونی مصرف فراتر نرفته است.

تعاون قبل از انقلاب: 2 هزار تعاونی با 2 میلیون عضو

گزارش کلان اتحادیه ها و تعاونی های ثبت شده قبل از انقلاب اسلامی نشان می دهد که به صورت کلی 2 هزار و 301 تعاونی در کشور ایجاد شده بود که 2 میلیون و 190 هزار و 380 نفر را نیز به عضویت خود داشت. از طریق فعالیت تعاونی ها 36 هزار اشتغالزایی نیز ایجاد شده بود.

بر همین اساس آذربایجان شرقی قبل از انقلاب دارای 76 تعاونی و اتحادیه بوده است که از طریق فعالیت تعاونی ها در این استان 87 هزار و 528 نفر نیز جذب شده بودند. این آمار در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان وایلام نیز به ترتیب 56 تعاونی با 85 هزار عضو، 9 تعاونی با 10 هزار عضو، 227 تعاونی با 183 هزار عضو و همچنین 6 تعاونی با حدود 7 هزار عضو بوده است.

استانهای بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خوزستان نیز به ترتیب 17 تعاونی با 4 هزار عضو، 704 تعاونی با 876 هزار عضو، 13 تعاونی با 7 هزار عضو، 12 تعاونی با حدود 12 هزار عضو، 207 تعاونی با 144 هزار عضو، 12 تعاونی با 8 هزار عضو و 157 تعاونی با 85 هزار عضو بوده است.

استانهای زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، تعاونی های فرااستانی، قزوین و قم نیز به ترتیب دارای 17 تعاونی با 40 هزار عضو، 29 تعاونی با 32 هزار عضو، 25 تعاونی با 4 هزار عضو، 124 تعاونی با 137 هزار عضو، 15 تعاونی با 9 هزار عضو، 61 تعاونی با 43 هزار عضو و 7 تعاونی با 19 هزار عضو بوده است.

استانهای کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان و گیلان نیز به ترتیب دارای 29 تعاونی با 9 هزار عضو، 76 تعاونی با 8 هزار عضو، 42 تعاونی با 46 هزار عضو، 4 تعاونی با 3 هزار عضو، 46 تعاونی با 15 هزار عضو و همچنین 117 تعاونی با 49 هزار عضو بوده است.

در مجموع استانهای لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد نیز به ترتیب 17 تعاونی با 4 هزار عضو، 68 تعاونی با 80 هزار عضو، 37 تعاونی با 4 هزار عضو، 22 تعاونی با 5 هزار عضو، 26 تعاونی با 30 هزار عضو و 43 تعاونی با 26 هزار عضو بوده است.

تعاون بعد از انقلاب: 150 هزار تعاونی با 25 میلیون نفر عضو

بر پایه این گزارش، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعاونی ها دور تازه ای از اقدامات خود را با توزیع عادلانه کالاها در بین مردم آغاز کردند و پس از آن به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز راه یافتند تا یکی از 3 بخش اصلی اقتصاد کشور قلمداد شوند.

با وجود اینکه هم اکنون در دهه چهارم انقلاب قرار داریم تا چند سال پیش و قبل از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حرکت زیادی در این بخش صورت نگرفته بود به نحوی که سهم این بخش در اقتصاد کشور به 5 درصد نیز نمی رسید. پس از ابلاغ سیاستها، حرکت جهش گونه تعاونی ها با حمایتهای همه جانبه دولت و دستگاهها آغاز شد به نحوی که اخیرا زمزمه های افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و رسیدن تعداد اعضای 150 هزار تعاونی به 25 میلیون نفر به گوش می رسد.

پراکنده کاری، بی نظمی

یکی از مهمترین شعارهای بخش تعاون تامین امکانات به منظور ایجاد اشتغال برای همه کسانی است که قادر به انجام کار هستند ولی وسایل آن را در اختیار ندارند. از سال 1370 به بعد تا چند سال اخیر در این بخش از اقتصاد شاهد پراکنده کاریهایی بودیم که خود دلیلی بر ایجاد بی نظمی ها بوده است.

اخیرا با برنامه ریزی برای ساماندهی تعاونی های مسکن مهر، تشکیل تعاونی های جدید سهامی عام، فراگیر ملی برای فقرزدایی و همچنین واگذاری سهام عدالت به 42 میلیون نفر مردم از طریق تعاونی ها، وظایف سنگین و وسیعی بر عهده بخش تعاون گذاشته شده است.