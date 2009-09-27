دنیامالی نماینده آسیا در فدراسیون جهانی قایقرانی شد/ ناریتا رئیس جدید قاره کهن

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره که با حضور نمایندگان 26 کشور آسیایی به ریاست رئیس فدراسیون جهانی قایقرانی در سالن سعدی برج میلاد تهران برگزار شد، انتخابات رئیس، اعضای هیئت رئیسه ، نایب رئیسان و نمایندگان قاره ای آسیا در فدراسیون جهانی برگزار شد.

در نشست عصر امروز(یکشنبه) احمد دنیامالی رئیس فدراسیون جهانی قایقرانی با کسب 20 رای موفق شد برای نخستین بار به عنوان نماینده قایقرانی آسیا در فدراسیون جهانی از اعضا رای اعتماد بگیرد. نماینده کره جنوبی نیز با کسب 12 رای به عنوان نماینده دوم آسیا در فدراسیون جهانی قایقرانی انتخاب شد.

احمدی دنیامالی به همراه نماینده کره جنوبی برای 4 سال این سمت را بدست آوردند.

همچنین در این نشست انتخابات رئیس کنفدراسیون قایقرانی آسیا برگزار شد که طی آن ناریتا از ژاپن با کسب 20 رای از 26 رای برای اولین بار به عنوان رئیس قایقرانی آسیا انتخاب شد. پیش از این نماینده چین رئیس کنفدراسیون قایقرانی آسیا بود.

در ادامه این جلسه سه نایب رئیس کنفدراسیون قایقرانی آسیا نیز انتخاب شدند. بدین ترتیب نماینده سنگاپور، اندونزی و هندوستان به عنوان نایب رئیس اول، دوم و سوم این کنفدراسیون از حاضرین رای اعتماد کردند.

کنگره کنفدراسیون قایقرانی آسیا در حاشیه برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و هفتمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا در رده جوانان در تهران برگزار می شود.