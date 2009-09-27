رحیمی روز ملی ارمنستان را به نخست وزیر این کشور تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌ جمهور خطاب به نخست وزیر کشور ارمنستان آمده است : فرا رسیدن روز ملی ارمنستان را صمیمانه به جنابعالی، دولت و ملت بزرگ آن کشور تبریک می‌گوییم.

امیدوارم روابط و مناسبات موجود میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که همواره براساس اعتماد و احترام متقابل بوده است، بیش از گذشته در کلیه زمینه‌های همکاری و در راستای منافع و مصالح دو ملت رشد و ارتقاء یابد.

از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و سعادت و عزت دولت و ملت ارمنستان را مسألت دارم.