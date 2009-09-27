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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۰

با ارسال پیامی؛

رحیمی روز ملی ارمنستان را به نخست وزیر این کشور تبریک گفت

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به نخست وزیر ارمنستان با تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور ، بر رشد و ارتقاء بیش از گذشته روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌ جمهور خطاب به نخست وزیر کشور ارمنستان آمده است : فرا رسیدن روز ملی ارمنستان را صمیمانه به جنابعالی، دولت و ملت بزرگ آن کشور تبریک می‌گوییم.

امیدوارم روابط و مناسبات موجود میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که همواره براساس اعتماد و احترام متقابل بوده است، بیش از گذشته در کلیه زمینه‌های همکاری و در راستای منافع و مصالح دو ملت رشد و ارتقاء یابد.

از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و سعادت و عزت دولت و ملت ارمنستان را مسألت دارم.

کد مطلب 953975

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