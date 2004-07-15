اولين همايش جهاني شر، قانون و دولت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" ، همايش " شر، قانون و دولت" پروژه اي بين رشته اي و چند رشته اي بوده كه در جست وجوي مسائلي است كه شر و قانون را دربرگرفته اند و برقدرت دولت تمركز دارند.



چشم اندازهاي اين همايش در زمينه هايي است كه به مطالعه قانون و فرهنگ حقوقي ارتباط دارند. اين مباحث عبارتند از : انسان شناسي، جرم شناسي، مطالعات فرهنگي، دولت/ سياست، تاريخ، مطالعات حقوقي، ادبيات ، فلسفه، روانشناسي، دين، الهيات، جامعه شناسي، حقوق مدني، حقوق بشر، امور زندان ها، روانپزشكي، بهداشت و غيره.



موضوعاتي كه اين همايش به آنها مي پردازد عبارتند از : چه زمان و چرا قانون زيان آور است يا منبع زيان تلقي مي شود؟ ؛ خشونت دولت، تهديد و اجبار؛ توجيه مجازات كه شامل حكم مرگ مي شود؛ تحت چه شرايطي بازجويي تحت شكنجه شكل مي گيرد، تحمل يا اجازه به رشد پي آمدهاي زيان آور؟ ؛ موضوعات عدالت توزيعي در قانون ؛ اشتراك قانون با موضوع انتخاب، مسئوليت و مسئوليت محدود؛ مسئوليت دولت در برابر ترور، جنگ، مداخله، پاكسازي نژادي و ديگر مشكلات قوانين بين المللي و روابط بين الملل.



برخي از سخنرانان و عناوين سخنراني اين همايش عبارتند از: كريستن انلي : مسئوليت در قبال بيرحمي، سازمان جرم فردي و دادگاه بين المللي جرم؛ النا بيليس : مصونيت از خود كشي؛ داگلاس سيلوستر: استفاده از فرآيند قانوني براي انجام عدالت؛ آنجليكي كانتو : نظر هگل درباره جرم، شر و مجازات؛ وينس لوييزي : توازن جديد و ميزان عدالت؛ اسلاوومير رزتوتكو: برخي نظرات درباره چشم انداز تئوري بين المللي عدالت؛ كيم استيونسون: تدابير زيان آور، چشم اندازي به ابتكار قانونگذاران؛ شاني دي كراز : محافظت، زيان و شر اجتماعي از سال1885 به بعد؛ جوديث راوبوهام: وضع قانون به خاطر مصلحت خومان- مصونيت دربرابر شر با اقدامات و قانون؛ راث ميلر : اقتدار، شر و فساد : ابداع جرم سياسي در امپراطوري عثماني و تركيه؛ سونجا توموويك: شر، قانون و دولت در يوگسلاوي سابق؛ رويي ژو: پيشرفت به مثابه پايداري ، درباره بي تقاوتي نسبت به شري كه در چين معاصر توسط دولت به وجود آمده است .