ترکیه و ارمنستان پروتکل از سرگیری روابط امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنکارا و ایروان در روز دهم اکتبر دو توافقنامه تاریخی را به امضا رسانده و پس از چندین دهه سردی روابط مناسبات خود را از سر می گیرند.

بر این اساس در این روز وزرای خارجه دو کشور در شهر زوریخ سوئیس با یکدیگر دیدار کرده و پروتکلهای مزبور را که مفاد آن پیشتر و در دیدار اخیر مقامهای این کشورها اعلام شده، به امضا خواهند رساند.

یک مقام وزارت خارجه سوئیس گفت در این دیدار همچنین "میشلینه کالمی ری" وزیر خارجه این کشور نیز حضور خواهد داشت. سوئیس در گفتگوهای اولیه برای پایان اختلافات طولانی مدت بین ترکیه و ارمنستان نقش میانجی را بازی کرده است.

این در حالی است که تلاش آنکارا و ایروان برای از سرگیری روابط مورد استقبال بسیاری از کشورهای منطقه نیز قرار گرفته است. ترکیه از زمان استقلال ارمنستان در سال 1991 تا کنون هیچ رابطه سیاسی با این کشور نداشته است.

گفتی است ارمنستان دولت عثمانی را متهم به قتل عام شهروندان خود در جریان جنگ جهانی اول می کند، با این حال آنکارا تا کنون این اتهام را نپذیرفته است.

