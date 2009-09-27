تصویب موادی از طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی در کمیسیون امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه مواد 12 و 13 و 14 طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی تصویب شد و ادامه بررسی این طرح در جلسات آتی کمیسیون انجام خواهد شد.

وی افزود: در ادامه این جلسه با حضور مسئولان اطلاعاتی و امنیتی به موضوع ترور ماموستا شیخ الاسلام عضو خبرگان رهبری و برخی حرکات دیگر تروریستی انجام شد، در استان کردستان پرداخته شد.

جلالی درادامه اضافه نمود: در این جلسه ابتدا مسئولان گزارشی درباره چگونگی وقوع برخی حرکات کور تروریستی در استان کردستان توضیحاتی دادند. مسئولان توضیح دادند که سرنخ های جدی وجود دارد و افرادی دستگیر شدند و به لحاظ امنیتی کاملا امروز تسلط وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: در ادامه این جلسه اعضا کمیسیون نقطه نظرات و نقدهای خود را با مسئولان در میان گذاشتند و خواستار برخوردی جدی با تروریست ها شدند.

وی افزود: برخی تروریست ها دارای افکار سلفی و تندرو هستند که باید به شکل ریشه ای و جدی برخورد شود.