دستگیری 2 عضو ارشد القاعده / کشف کارگاه بمبگذاری خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، امروز یک بمب در نزدیک پارکینگ خودروها در غرب بغداد منفجر شد که بر اثر آن دو غیر نظامی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.



خبر دیگر اینکه، سرلشگر قاسم عطا سخنگوی عملیات امنیتی بغداد از کشف تعداد زیادی موشک و مواد منفجره و مهمات در داخل منزلی در غرب پایتخت عراق خبر داد.



از سوی دیگر، نیروهای امنیتی در استانهای نینوا و کرکوک، پنج فرد تحت پیگرد از جمله یکی از سرکردگان شبکه تروریستی القاعده را دستگیر کردند.



این سرکرده القاعده مسئول جمع آوری کمکهای مالی برای گروههای مسلح در موصل بود و در بمبگذاری تعداد زیادی خودرو و همچنین حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی عراق، دست داشت.



خبر دیگر اینکه، مدیر واحد کشف مواد منفجره در استان صلاح الدین از کشف کارگاه بمبگذاری خودروها و ساخت بمبهای دست ساز خبر داد.



یک منبع امنیتی در استان الانبار از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شرق شهر الرمادی خبر داد.



به گفته این منبع، بر اثر این انفجار، سه نیروی پلیس کشته و چهار نفر دیگر از جمله دو غیر نظامی زخمی شدند.



پلیس عراق امروز از دستگیری ابوسالم الزیدی یکی از سرکردگان شبکه تروریستی القاعده و امیر گروه تروریستی موسوم به ارتش اسلامی در شمال بغداد خبر داد.