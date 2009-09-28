به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال کشورمان که از سوی فدراسیون فوتبال چین برای قضاوت مسابقات سوپر لیگ فوتبال این کشور به شرق آسیا دعوت شده است، در صورت دریافت ویزای چین چهارشنبه هفته جاری عازم این کشور خواهد شد و نمی تواند جزو گزینه های قضاوت در شهرآورد تهران باشد.

البته در صورتی که از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال مرادی به عنوان داور شهرآورد تهران انتخاب شود، وی ناگزیر خواهد بود با تاخیری چند روزه و احتمالا شنبه آینده عازم کشورچین خواهد شد. با سفر مسعود مرادی به چین وی تا پایان نیم فصل اول درمسابقات لیگ برتر غایب خواهد بود.

مرادی، افشاریان و ممبینی سه گزینه اصلی کمیته داوران برای قضاوت شهرآورد تهران هستند.