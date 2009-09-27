بنی اسد از هیئت مدیره ابومسلم استعفا کرد/ حنطه به تمرین نرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اوضاع مدیریتی باشگاه ابومسلم روز به روز وخیم تر از قبل می شود، عصر یکشنبه مدیرعامل این باشگاه از استعفای رئیس هیئت مدیره خبر داد و عنوان کرد که بزودی سرپرستی از سوی استانداری خراسان رضوی به عنوان جانشین وی معرفی خواهد شد.

تمرین عصر یکشنبه ابومسلم در زمین چمن آستان قدس در شرایطی برگزار شد که بازیکنان با لباس شخصی حضور داشتند و تمرین نکردند. ضمن اینکه علی حنطه نیز که روز شنبه به عنوان سرمربی تیم فوتبال ابومسلم انتخاب و معرفی شد، در تمرین امروز حضور نداشت و ناصر پورمهدی بود که با بازیکنان صحبت کرد! او در این تمرین اعلام کرد همچنان سرمربی ابومسلم است.

مصطفی بنی اسد که ریاست هیئت مدیره باشگاه ابومسلم را برعهده دارد و ظاهرا جدال ناتمامی با حسین قاسمی بر سر مالکیت این باشگاه دارد، امروز از سمتش استعفا کرده است و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار ابومسلم است.