جواد کاظمیان درگفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مسابقه تیم‌های پرسپولیس و استقلال گفت: درست است استقلال روی کاغذ از پرسپولیس قوی‌تر است اما این مساله دلیلی برای برتری این تیم در دیدار روز جمعه نیست. قطعا با توجه به شرایط خاص شهرآورد تهران، پرسپولیس را نمی توان بازنده این مسابقه دانست و امیدوارم آنها بتوانند نتیجه خوبی را برابر استقلال کسب کنند.

وی با بیان اینکه ناراحتی اش از شکست عجمان در هفته نخست لیگ برتر پس از باخت پرسپولیس برابر پیکان بیشتر شد، خاطرنشان کرد: پرسپولیس می توانست در 3 بازی گذشته اش به راحتی 9 امتیاز کسب کند اما تنها 2 امتیاز بدست آورد. البته این اتفاقات در تیم‌های بزرگ رخ می دهد ولی امیدوارم پرسپولیس هرچه زودتر در جمع مدعیان قهرمانی قرار گیرد.

هافبک ایرانی تیم فوتبال عجمان امارات اضافه کرد: البته پرسپولیس در فصل جاری بازیکنان بزرگ و ستاره ای همچون کریمی، زارع، پژمان نوری و نیکبخت را از دست داده است و بازیکنان جدید نتوانستند جایگزین خوبی برای آنها باشند. در حال حاضر کریم باقری ستاره این تیم است و همین مساله کار این تیم را برای نتیجه گیری بسیار سخت کرده است.

وی در ادامه در مورد شکست تیم عجمان در نخستین مسابقه رقابت‌های لیگ برتر امارات اظهار داشت: متاسفانه ما با قرعه بسیار بدی مواجه شدیم زیرا هیچ تیمی در امارات دوست ندارد با الظفره در خانه اش بازی کند اما ما مجبور شدیم نخستین مسابقه خود را در خانه آنها انجام دهیم. بازیکنان الظفره بسیار دفاعی و انتحاری بازی کردند و در این شرایط هم یک گل از آنها جلو افتادیم اما اخراج بازیکن ما باعث شد نتوانیم در آن مسابقه نتیجه قابل قبولی را کسب کنیم.

هافبک پیشین تیم پرسپولیس با بیان اینکه این تیم در بازی‌های‌ آینده اش دو مسابقه سخت برابر العین و الوحده پیش رو دارد، تاکید کرد: البته چون زمین ورزشگاه خانگی ما هنوز آماده نشده، باید دیدار هفته بعد خود را در خارج از خانه برگزار کنیم تا در مجموع 3 بازی نخست‌مان را در خارج از خانه انجام دهیم. البته این تیم‌ها روی کاغذ قدرتمند هستند ولی ما می توانیم همانند سال گذشته آنها را شکست دهیم.

وی با اشاره به اینکه 12 بازیکن تیم فوتبال عجمان جدید هستند، افزود: در فصل جدید کل اسکلت تیم تغییر کرد و در این شرایط برای هماهنگ شدن نفرات با همدیگر به گذشت زمان نیاز داریم. البته ما از نظر نفرات جزو 5 تیم برتر لیگ امارات هستیم و سعی داریم در پایان فصل در جمع 6 تیم بالای جدول قرار گرفته و پس از آن برای موفقیت در جام حذفی برنامه داریم.

کاظمیان با بیان اینکه همچنان حاضر نیست در مورد تیم ملی صحبت کند و تنها برای این تیم آرزوی موفقیت می کند، در پایان گفت: در این دیدار علی رغم 10 نفره شدن تیمش توانست گلزنی کنم. در حال حاضر هم از نظر بدنی در وضعیت مطلوبی قرار دارم و امیدوارم بتوانم با ارائه بازی‌‎های قابل قبول در این فصل، بار دیگر به دوران اوج خود بازگردم.