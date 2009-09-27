عباس انصاریفرد استعفا می کند / فرخزادی گزینه اول مدیرعاملی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، دو عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس(محمد آخوندی و مجید فرخزادی) عصر یکشنبه با حضور در سازمان تربیت بدنی در جلسات ویژه ای با حضور حمید سجادی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و نماینده ویژه سعیدلو در امور پرسپولیس، واعظی آشتیانی قائم مقام سازمان تربیت بدنی و احمد ارشدی شرکت کردند تا ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این باشگاه، نظراتشان را در مورد تغییرات پرسپولیس اعلام کنند.

بنابر آخرین اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار مهر قرار است در پایان این جلسات عباس انصاریفرد که در هفته های اخیر تحت فشار انتقادات هواداران قرار داشته است، از سمتش استعفا کند و علی سعیدلو مدیرعامل جدید را معرفی کند.

در مورد مدیرعامل جدید گفته می شود مجید فرخزادی که سالهاست عضو هیئت مدیره این باشگاه است، به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی، جانشین عباس انصاریفرد خواهد شد.

ضمن اینکه از حسین هدایتی ، علی پروین ، محمد کوثری ، مجید فرخزادی و محمدحسین نژاد فلاح به عنوان 5 عضو هیئت مدیره پرسپولیس نام برده می شود.