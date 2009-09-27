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۵ مهر ۱۳۸۸، ۲۱:۰۱

هفته پنجم لالیگا/

پیروزی اوساسونا با گل نکونام / شجاعی 72 دقیقه بازی کرد

پیروزی اوساسونا با گل نکونام / شجاعی 72 دقیقه بازی کرد

هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لالیگا با پیروزی اوساسونا و گلزنی جواد نکونام برابر اسپورتینگ گیخون پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لالیگا امشب با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که در یکی از این مسابقات تیم فوتبال اوساسونا موفق شد در ورزشگاه خانگی با نتیجه یک بر صفر از سد اسپورتینگ گیخون عبور کند

در این مسابقه که در ورزشگاه "رینو دی ناوارا" و در حضور بیش از 19 هزار تماشاگر برگزار شد، جواد نکونام در دقیقه 55 و از روی نقطه پنالتی گل برتری تیم اوساسونا را به ثمر رساند. این بازیکن 90 دقیقه در ترکیب تیمش قرار داشت اما مسعود شجاعی در دقیقه 72 جای خود را به کاموناس داد.

نتایج دیدارهای برگزار شده امشب به شرح زیر است:
* آلمریا 2 - راسینگ سانتاندر 2
* اسپانیول صفر - خه رس صفر 
* مایورکا 3 - وایادولید صفر
* اوساسونا یک - اسپورتینگ گیخون صفر

- هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* زاراگوزا - ختافه
* دپورتیوو لاکرونا - ویارئال

کد مطلب 954037

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